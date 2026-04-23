İzmir Aliağa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programları sabah saatlerinde başlarken, öğrenciler ve vatandaşlardan yoğun katılım geldi.

Kortej yürüyüşüyle başlandı!

23 Nisan etkinliklerine, öğrenci grupları ve vatandaşların bando eşliğinde kortej halinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüşüyle start verildi.

Kutlamalar okul programıyla sürdü!

Resmi törenin ardından program Mehmet Saka İlkokulu’nda devam etti.

Programa katılanlar arasında; Zekeriya Güney, Serkan Acar, ilçe protokolü, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş da katılım gösterdi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz tarafından gerçekleştirildi.

Sahnede yeteneklerini sergilediler!

Kutlama programında öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle izleyicilerin büyük coşkusunu topladı.

Zeynep Baba, “Yaşasın Hürriyet” adlı şiiriyle sahne aldı. Mehmet Saka İlkokulu öğrencileri de dans ve gösterileriyle programa farklı bir hava kattı.

