Türkiye gündemin her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyasi cephelerden gelen karşılıklı açıklamalar ise gündemi başka bir boyuta taşıyor. Bu kapsamda bir açıklama da, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan, belediyelere yönelik operasyonlara ve kayyum atamalarına tepki gösterdi. Bakan'dan ayrıca dikkat çeken bir çağrı da geldi.

"Tarihi bir zorunluluktur!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan, "Belediyelerimize yönelik operasyonlar ve kayyum atamaları yalnızca CHP'yi değil, doğrudan Türkiye'nin demokrasi kültürünü hedef almaktadır.

Ana muhalefetin susturulduğu bir denklemde iktidarın hiçbir müttefike ihtiyacı kalmayacak; bu durum diğer tüm siyasi partileri anlamsız kılacaktır. İktidarın asıl amacı karşısındaki tüm güçleri tek tek etkisizleştirmektir.

Bu topyekûn baskıya karşı, farklı siyasi görüşlerin "ortak demokratik ilkeler" etrafında birleşmesi bir seçim ittifakı dayatması değil, tarihi bir zorunluluktur.

Genel Başkanımızın diğer partilerle kurduğu diyalog, siyasi iklimi olumlu yönde değiştirmiştir. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in mücadelesi de basit bir parti meselesi değil; partiler üstü bir hak, hukuk ve demokrasi mücadelesidir.

Özetle; bahaneleri ve farklılıkları bir kenara bırakarak, demokrasiyi ancak amasız ve fakatsız bir şekilde omuz omuza vererek yaşatabiliriz." dedi.