Milyonlarca vatandaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacak ikramiye tutarlarına odaklandı. Ekonomi kulislerinden gelen son bilgiler, enflasyon etkisiyle mevcut ödemelerde ciddi bir revizyona gidileceğine işaret ediyor. İşte ayrıntılar...

İKRAMİYELERDE BEKLENEN YENİ RAKAM

Ramazan Bayramı döneminde hesaplara 4.000 TL olarak yatan ödemelerin, Kurban Bayramı için yeniden güncellenmesi bekleniyor. Hükümet kanadının, vatandaşların alım gücünü desteklemek amacıyla bütçe sınırlarını gözeterek kademeli bir artış planı üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Ortaya atılan güçlü iddialar, söz konusu tutarın 5.000 ile 6.000 TL bandına çekileceği yönünde şekilleniyor. Bu senaryo hayata geçerse, hesaplara 1.000 ila 2.000 TL arasında ek bir meblağ yansımış olacak.

KÖK MAAŞ KRİZİNE ÜÇLÜ FORMÜL

Gündemi meşgul eden tek konu bayram ikramiyeleri değil. Uzun süredir tartışma yaratan kök maaş ile en düşük emekli aylığı arasındaki dengesizliğin giderilmesi için ekonomi yönetiminin yoğun bir mesai harcadığı belirtiliyor. Sorunun çözümü adına masada üç farklı alternatif öne çıkıyor. Tüm gruplara uygulanacak oransal bir artışın yanında seyyanen destek verilmesi, güncelleme katsayılarında yapısal bir değişikliğe gidilmesi ve kademeli emeklilik sistemini kapsayan geniş çaplı bir düzenleme ihtimaller dahilinde tartışılıyor.

TEMMUZ AYI İÇİN MASADAKİ TAHMİNİ TABLO

Yaz ayları, milyonlarca kişinin gelirinde belirleyici bir dönüm noktası oluşturacak. Enflasyon verilerinin şekillendireceği yeni dönemde, en düşük maaşın 24.500 ile 25.000 TL seviyelerine ulaşması kuvvetli bir ihtimal olarak beliriyor. Finans uzmanları, mevcut göstergeler üzerinden yaptıkları değerlendirmelerle olası maaş senaryolarının detaylarına dikkat çekerek yeni rakamları işaret etti. Nisan ayı itibarıyla 20.000 TL bandında seyreden en düşük aylıkların 25.000 TL sınırını zorlaması bekleniyor. Kök maaşı 15.000 TL olup 20.000 TL'ye tamamlanan vatandaşların gelirinin olası bir sistem değişikliğiyle birlikte 23.800 TL'ye çıkabileceği öngörülürken, Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise beklentiler 23.500 TL civarında yoğunlaşıyor.

GÖZLER 3 TEMMUZ TARİHİNDE

Kulislerde dolaşan tüm bu rakamlar, piyasadaki açıklanan ve beklenen enflasyon verileri ışığında yapılan projeksiyonlara dayanıyor. Cebimize girecek net tutarların kesinleşmesi için resmi kurumların açıklayacağı altı aylık enflasyon verisinin netleşeceği 3 Temmuz tarihi bekleniyor.