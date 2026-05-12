Tire’nin köklü mirası, genç ellerde tekrar hayat buluyor. Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, şehrin ruhunu yansıtan en özel gelenlerinden biri olan keçecilikle tanışmak için farklı bir deneyime çıktı.

"Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" projesi kapsamında gerçekleşen bu etkinlik, yalnızca bir okul gezisi değil, geçmiş ile gelecek arasında bağ oluşturdu.

1924 yılından bu yana kapılarını hiç kapatmadı

Öğrencilerin adresi, sıradan bir dükkan değil, 1924 yılından bu yana kapılarını hiç kapatmamış meşhur keçe atölyesi oldu. Öğretmenleriyle beraber tarihi mekana giren gençler, keçenin o kendine has kokusunu bizzat deneyimledi.

Cumhuriyet’in ilanının ardından kurulan bu atölye, zamanın nasıl geçtiğini unutturan havasıyla öğrencileri adeta bir zamana yolculuk yaptırdı.

Ustalardan öğrencilere keçenin sırları

Atölyenin ustaları, tezgahın başına geçerek gençlere bu işten bahsetti. Yünün nasıl hazırlandığından, hangi doğal malzemelerin kullanıldığına, dövülen yünün ne kadar güçlü bir kumaşa dönüştüğüne kadar her detay yerinde gösterildi.

Ustalar bu işin yalnızca güçle değil sabır ve büyük bir sevdayla yapıldığının altını çizerken, keçeciliğin dünden bugüne nasıl geldiğini kendi hikayeleriyle harmanlayarak bahsettiler.