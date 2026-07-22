Son zamanlarda İzmir’deki araç sahiplerini hedef alan dolandırıcılar, sahte TÜVTÜRK siteleriyle haksız kazanç elde etmenin peşinde.

Arama Motorlarındaki Sahte Reklam Tuzağı

İzmir’in yoğun temposunda bir anlık dikkatsizlik pahalıya patlayabilir. "Araç muayene randevusu İzmir" araması yaptığınızda karşınıza çıkan ilk sponsorlu bağlantılar her zaman güvenli olmayabilir. Resmi logonun arkasına saklanan bu Korsan siteler, sistemdeki yoğunluğu bahane ederek vatandaşlardan "öncelikli randevu" ya da "hizmet bedeli" adı altında para koparıyor.

Para İsteniyorsa Oradan Hemen Uzaklaşın

Süreçte bilmeniz gereken en temel kural şu: TÜVTÜRK randevusu için tek bir kuruş bile ödenmez. Randevunuzu almak için resmi web sitesini, e-Devlet sistemini ya da 0850’li çağrı merkezini kullanabilirsiniz. Eğer girdiğiniz sistem sizden randevu aşamasında kart bilgisi veya ödeme talep ediyorsa, bilin ki yanlış yerdesiniz. SMS veya e-posta ile gelen ödeme bağlantılarını da kesinlikle açmayın.

Hukuki Süreç Başlatıldı Yetkililer İhbar Bekliyor

TÜVTÜRK, İzmir ve çevresindeki tüm istasyonlarıyla hizmeti sürdürürken, vatandaşın mağdur edilmesine göz yumulmayacağını belirtti. Şirket, markasını izinsiz kullanan ve sürücüleri dolandıran siteler hakkında yasal takibatın başlatıldığını duyurdu. İzmirli araç sahiplerinin bu tür tuzaklara karşı tedbirli olması ve karşılaştıkları şüpheli adresleri yetkililere bildirmesi büyük önem taşıyor.