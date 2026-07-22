Son Mühür- 24 Haziran-16 Temmuz arasında gerçekleştirilen "Çocuk ve Genç Tarım Eğitimleri" kapsamında çocuklar, tohumdan, hasada arıcılıktan gıda güvenliğine kadar birçok eğitim verildi.

Tarımı uygulayarak öğrendiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Efes Tarlası Yaşam Köyü iş birliğindeki programın ilk haftasında çocuklar, sıfırdan toprak oluşumunu, evrimini ve tohum oluşumunu öğrenirken aynı zamanda biber fidesi diktiler.

Uygulamalara devam eden çocuklar programın ikinci haftasında bitki yetiştirmeyi ve bitki hastalıklarıyla doğla yollarla mücadele etmeyi öğrendi. Ardından soğuk kompost atölyesinde programa devam ettiler. Üçüncü haftada eğitime devam eden çocuklar arıların ekosistem ve sürdürülebilir tarımdaki önemi anlatıldı.

Sağlıklı gıdanın izini sürdüler

Programın son haftasında gıdaların sofralarımıza gelene kadarki sürecini, sağlıklı beslenmeyi ve doğru etiket okumayı öğrendiler.Organik atıkların değerlendirilmesine yönelik eğitim alan katılımcılara bokaşi kompost sistemi tanıtıldı. Program sonunda bokaşi kompost seti hediye edildi.

"İyi ve temiz gıda her tüketicinin hakkıdır."

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel çocukların toprakla buluşmasından mutluluk duyduğunu belirterek

"Biz Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü kurarken doğru tarım teknikleriyle üretimi destekleyen, iyi ve temiz gıdanın her tüketicinin hakkı olduğunu bilen ve geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin toprakla buluşmasını amaçlayan bir anlayışla yola çıktık. Çocuklarımızın büyürken ellerinin toprağa dokunmasını, yedikleri bir meyvenin topraktan sofraya uzanan yolculuğunu öğrenmelerini istedik.

Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen “Çocuk ve Genç Tarım Eğitimleri” bu amaca hizmet eden en güzel iş birliklerinden biri oldu. Bizler geleceğimizin çocuklarımız ile değişeceğini biliyor ve tarım eğitimleri ile Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün vizyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliği ile geleceğe adım atıyoruz.

Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a tarımı öncelikli kılan anlayışı için, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çalışanlarına emekleri için, çocuklarını toprakla buluşturan ailelerimize ve öğretmenlerimize duyarlılıkları için çok teşekkür ederim" dedi.