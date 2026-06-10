Son Mühür- İzmir'de sokak sanatçılarının yaşadığı alan, kota ve güvenlik sorunları giderek büyüyor. Son olarak Mavişehir'de belediyenin sokak sanatçılarına tahsis ettiği alanda müzik yapan emekli bir müzisyenin, kendilerini o alanın sahibi ilan eden diğer iki müzisyen tarafından tehdit edilerek uzaklaştırılması iddiası bardağı taşıran son damla oldu.

Yaşanan üzücü olayın ardından yazılı bir açıklama yayımlayan İzmir Müzisyenler Derneği, hem sokak sanatçıları arasındaki alan tekeli baskısına hem de yerel yönetimlerin sokak müziğini fiilen yasaklayan uygulamalarına sert tepki gösterdi.

Sokaklarda alan tekeli ve tehdit iddiası

Mavişehir’de emekli bir müzisyenin uğradığı tacizi kınayan İzmir Müzisyenler Derneği, dernek gruplarında paylaşılan bilgilere göre birçok sokak müzisyeninin benzer baskılara maruz kaldığını açıkladı.

Derneğin açıklaması şu şekilde;

"Sokak Müzisyenlerimize, Bu akşam Mavişehir’de yaşanan olayı üzüntüyle öğrendik.

Emekli bir müzisyen kardeşimiz, belediyenin sokak sanatçılarına tahsis ettiği alanda müzik yaparken; kendilerini o alanın “sahibi” ilan eden iki müzisyen tarafından program aralarında sürekli taciz edilmiş, bu şahıslar efelenerek ve tehditkar bir üslupla davranarak arkadaşımızı orayı terk etmek zorunda bırakmıştır. Dernek grubumuzda paylaşılan bilgilere göre yalnızca emekli müzisyenimiz değil, birçok sokak müzisyeni arkadaşımız benzer olaylara maruz kalmıştır. Bu tutum; sokak müziğinin özündeki paylaşım, dayanışma, karşılıklı saygı ve rıza değerleriyle bağdaşmaz. Baskı, tehdit ya da alan tekeli kurmak hiçbir şekilde müzisyenliğe yakışmaz. Bu tavırlara izin vermeyeceğiz.

Alanlar Daralıyor, Sorunlar Büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllarda aldığı düzenlemelerle sokak sanatı icra alanları giderek daralmaktadır. Tramvay hatları tamamen müziğe kapatılmış, İskele önleri, Alsancak ve KSK sahili, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, KSK Çarşı ana caddesi, Dario Moreno Sokağı, metro giriş-çıkışları ve birçok önemli meydan sokak sanatçılarına fiilen yasaklanmıştır. Amplifikatörlü performanslar ise yalnızca sınırlı sayıdaki noktayla kısıtlanmakla kalmamış, izin verilen alanlarda bile zabıta ve polis keyfi müdahalelerde bulunabilmekte, desibel ölçümü yapılmadan topyekûn yasaklama uygulanabilmektedir.

Özellikle rock, elektrik gitar ve pedal gerektiren yüksek enerjili türlerde amfisiz icra neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bu durum, birçok sanatçımızın sokaklarda müzik yapma imkânını fiilen ortadan kaldırmaktadır. Ülke genelinde durum daha da vahimdir. Çoğu ilçe belediyesi ve özellikle tatil beldeleri, sokak müzisyenlerine hâlâ gürültü ve seyyar satıcı muamelesi yapmakta, müziği keyfi olarak engellemektedir. Sokak sanatçıları darp edilmekte, tacize uğramakta ve maalesef öldürülebilmektedir. Ekonomik zorluklar ve yasal güvence eksikliğiyle birlikte sokak sanatı ciddi bir tehdit altındadır."