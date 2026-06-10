Son Mühür / Atakan Başpehlivan Mehmet Aybar Uygur’un istifasının ardından genel merkez tarafından göreve getirilen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, ilk yönetim kurulu toplantılarını gerçekleştirdikleri belirterek, siyasete dair projelerini ve hedeflerini Son Mühür’e anlattı.

Muhammet Yılmaz: Hemşerilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz

Geçtiğimi günlerde ilk yönetim kurulu toplantılarını gerçekleştirdiklerinin belirten DEVA Partisi’nin çiçeği burnunda İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, çözüm üreten bir siyaset için yola çıktıklarını aktararak, “İlk yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Orada dile getirdiğimiz başlıca mottomuz, İzmir’in sorunlarını konuşan değil, çözüm üreten bir siyaset anlayışıyla çalışacağız, kentin neresinde olursa olsun hemşerilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Önceliğimiz siyaset yapmak değil, kente değer katmaktır”

Son olarak, önceliklerinin siyaset yapmak değil, kente değer katıp vatandaşın güvenini kazanmak olduğunun altını çizen DEVA Partili Yılmaz, kentteki yerel problemlere dair çözüm üreteceklerinin altını çizerek, “Önceliğimiz siyaset yapmak değil, kente değer katıp vatandaşın güvenini kazanmaktır.

İzmir’de birçok yerel problemler var, ben inşaat mühendisiyim deprem ve altyapı olsun bu konularda sürekli sorunları dile getirmekteyim. Hedefimiz İzmir’deki yerel sorunları gündeme getirip, çözüm odaklı ilerlemek bununla ilgili her kurumla ve siyasi partiyle görüşmeye hazırız.”