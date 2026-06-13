Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 LGS sınavının sona ermesiyle adayları şimdi de zorlu bir tercih maratonu bekliyor. Sonuçlar henüz resmi olarak ilan edilmese de kitapçıklardan netlerini hesaplayan adaylar, şimdiden "2026 İzmir LGS taban puanları" ve yüzdelik dilim listelerini araştırmaya yöneldi. Lise eğitimini İzmir'in en köklü okullarında sürdürmek isteyen öğrenciler; Bornova, Konak, Karşıyaka ve Karabağlar gibi merkez ilçelerdeki eğitim kurumlarını mercek altına aldı. İzmir Fen Lisesi, Atatürk Lisesi ve Bornova Anadolu Lisesi gibi yüksek başarı oranına sahip okulların taban puanları, tercih hazırlığı yapan velilerin en büyük rehberi konumunda.

2026 İZMİR LGS TABAN PUANLARI: HANGİ LİSE KAÇ PUANLA ÖĞRENCİ ALIYOR?

Geçen yılın yerleştirme verilerine göre ortaya çıkan taban puanlar, 2026 LGS tercih sürecinde İzmirli öğrenciler için rotayı çizen en önemli kaynak oldu. İzmir'in eğitimde öne çıkan köklü liselerinin 2025 yılına ait LGS yerleştirme taban puanları şu şekilde sıralandı:

Bornova İzmir Fen Lisesi (İngilizce): 493,9643

Konak Atatürk Lisesi (İngilizce): 484,6862 İzmir’de ücretsiz kamp noktası: Suyu cam gibi, kumları beyaz İçeriği Görüntüle

Bornova Bornova Anadolu Lisesi (Almanca): 484,1567

Konak İzmir Kız Lisesi (İngilizce): 468,1166

Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi (İngilizce): 438,2429

Karabağlar İzmir Anadolu Lisesi (Almanca): 435,1297

2026 MEB LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların büyük bir heyecanla beklediği kesin sonuçlar için Milli Eğitim Bakanlığı net bir takvim duyurdu. 2026 LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz tarihinde MEB'in resmi internet sitesi olan "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden adayların erişimine sunulacak. Bakanlık, öğrencilerin ev adreslerine posta yoluyla herhangi bir sınav sonuç belgesi göndermeyecek. Tercih dönemine yön verecek olan okulların yüzdelik dilimleri ve kontenjan tabloları da yine sonuçlarla aynı gün yayımlanacak.

İZMİR LGS LİSE TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından İzmir'deki adaylar için tercih süreci hızla başlayacak. Öğrenciler, geleceklerini belirleyecek olan lise tercih işlemlerini 13-24 Temmuz tarihleri arasında sisteme girecek. MEB, liselere yerleştirme sonuçlarını ve okullarda kalan boş kontenjanları 5 Ağustos'ta ilan edecek. İlk yerleştirmede istediği liseye yerleşemeyen veya şansını İzmir'deki farklı okullarda tekrar denemek isteyen öğrenciler için 1. ve 2. nakil tercih başvuruları da 5-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.