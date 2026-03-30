Son Mühür / Atakan Başpehlivan- İzmir Minibüsçüler Odası seçimleri, esnafın yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Üç adayın yarıştığı seçim, katılımın yüksek olduğu ve rekabetin öne çıktığı bir atmosferde başladı.

Üç adaylı genel kurulda nefesler tutuldu

Sandık başına giden minibüs esnafı, yeni dönem için tercihlerini belirlerken, seçim süreci boyunca adaylar projelerini ve hedeflerini meslektaşlarına aktardı.

Hatice Korkmaz: Ekmeğimize sahip çıkmamız gerekiyor

Genel kurulda ilk konuşmayı gerçekleştiren Hatice Korkmaz, "Artık cezalarla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Biz artık bu sorunların çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben taşımacılığı daha iyi bir yere getirmek istiyorum.

Araçlarımız şu an çok kötü bir durumda, bunlar için Ankara'da görüşmeler gerçekleştirdik. Bütün haklarımızı kullanma zamanımız geldi. İzmir için daha güzel projeler yapmak istiyorum. Altan İnanç ile görüşerek, Karşıyaka otoparkını tekrardan hizmetimize katmayı istiyoruz.

Artık hiç bir araç haksız yere kapatılmayacak, ben bunun sözünü veriyorum. Gerekli yerlere bütün mücadeleyi vereceğim. Ekmeğimize sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

Kader Atlı: Esnafımızın geleceğini birlikte inşa edelim

Minibüsçü esnafının bir gün daha kayıp yaşamasını istemediğini vurgulayan mavi listenin başkan adayı Kader Atlı, "Sorunları ve çözümleri iyi biliyorum. Çözüm bizde kadere inanmak lazım. 2026'da kasanın eksi olduğunu gördüm. Başkanımın söylediği şeyler ile ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum.

Minibüsçü esnafının bir gün daha kayıp yaşamasını istemiyorum. Kalıcı çözümler üreteceğiz. Belediyeye entegre olurken, besleme hakları istiyoruz ve alacağız. Projelerimize kökten çözüm üreteceğiz. Birlikte başaralım, esnafımızın geleceğini birlikte inşa edelim."

Mehmet Kayışdikici: Bizim 70 liraya yolcu taşımamız gerekiyor

Son olarak, kürsüden konuşmasını gerçekleştiren ve eleştirilere yanıt veren mevcut başkan Mehmet Kayışdikici ise şu ifadeleri kullandı: "Şu anda bizim 70 liraya yolcu taşımamız lazım ancak bunu yapamayız çünkü bizimle rekabet eden İzBB'nin toplu ulaşım sistemi var. Bizim kabuk değiştirmemiz gerekiyor. Araç niye kapatılır? Güzergah harcı yüzünden kapanabilir, icra takipleri yüzünden falan kapanabilir."

Yalçın Ata: Kazanan esnaf olacak

Adayların konuşmasının ardından genel kurulun kazananının esnaf olacağını aktaran İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, "Minibüsçülerin problemleri epeyce bir fazladır. Biz minibüsçülüğü değerli Ata ağabeyden öğrendik. Dolayısıyla minibüsçünün sorunu çok, gerçekten sıkıntı var.

Yarın dört tane daha seçimimiz ondan sonra birlik seçimlerini süreçleri başlayacak. Şoför teşkilatının gerçekten dertleri çok fazla. Minibüsçü arkadaşlarım gerçekten işiniz çok zor. Biz üç yıl önce göreve geldik esnafın ne sorunu varsa bu yeni dönemde kol kola girecek ve esnaf kazanacak. Biz ne sorun varsa, hepsini burada çözmeye söz veriyorum. Bugüne kadar gergin seçimlerimizin oldu ama sonucunda kazanan hep esnaf oldu." şeklinde konuştu.