İzmir’in Karaburun ilçesinde yer alan Dilek Pınarı, Mordoğan ile Karaburun yolu üzerinde bulunuyor. Bölgeye ulaşmak isteyenlerin, Mordoğan döner kavşaktan sola dönerek Eski Mordoğan yoluna girmesi gerekiyor.

Eski Mordoğan yerleşimi ve Ayşe Kadın Camii geçildikten sonra yaklaşık 1 kilometre ileride bir tepeye ulaşılıyor. Bu noktada yer alan Dilek Pınarı tabelasını takip edenler, denize doğru uzanan yoldan ilerleyerek pınara varabiliyor. Yol biraz dar ama manzara dikkat çekiyor.

Mitolojik hikayesi dikkat çekiyor

Dilek Pınarı’nın adı, Yunan mitolojisinde yer alan Narcissos efsanesine dayanıyor. Rivayete göre Narcissos, kendisine aşık olan peri kızı Ekho’ya karşılık vermez.

Bu durumun ardından tanrılar tarafından cezalandırıldığı anlatılır. Suya baktığında kendi yansımasına aşık olan Narcissos’un bu imkansız sevda yüzünden günden güne eridiği ve sonunda hayatını kaybettiği söylenir. Hikayenin sonunda ise nergis çiçeğine dönüştüğüne inanılır.

Nergis çiçekleri ile olan bağlantısı

Karaburun çevresinde özellikle bahar öncesi açan sarı ve beyaz nergis çiçekleri, bu efsane ile ilişkilendiriliyor. Bölgedeki çiçeklerin Narcissos’un mirası olduğu düşünülüyor.

Bu yüzden Dilek Pınarı sadece doğal bir nokta değil, aynı zamanda kültürel bir anlatının da parçası haline gelmiş durumda. Ziyaret edenlerin bazıları burada dilek tuttuğunu, bazıları ise sadece manzarayı izlediğini söylüyor.

Toplu taşıma ile ulaşım mümkün

İzmir merkezden gitmek isteyenler için toplu taşıma seçeneği de bulunuyor. Öncelikle metro ile Fahrettin Altay durağına gidiliyor.

Buradan 981 Balıklıova hattına binilerek Karareis durağında inilmesi gerekiyor. Ardından 761 Karaburun-Urla hattı ile Balıkçı Kulesi durağına ulaşılıyor. Kalan mesafe ise kısa bir yürüyüşle tamamlanıyor. Yol biraz karışık gelebilir ama tarif edenler genelde aynı güzergahı söylüyor.

Sessiz ama dikkat çeken bir nokta

Karaburun’daki bu pınar, kalabalık turistik alanlar gibi değil. Daha çok bilenlerin gittiği, sessiz bir yer olarak anlatılıyor.