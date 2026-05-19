Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün milli tekvandocusu Kaan Yelaldı, 19 yaşında olmasına rağmen kariyerine 35 madalya sığdırdı. Avrupa dereceleri bulunan genç sporcu, haftanın 6 günü yoğun bir tempoda çalışıyor. Yelaldı'nın en büyük hedefi ise olimpiyatlarda altın madalya kazanmak.

Mahalle salonunda başladı

Kaan Yelaldı, tekvandoya küçük yaşlarda ailesinin yönlendirmesiyle başladı. Evdeki yüksek enerjisini atması için spora başlayan Yelaldı, 11 yaşında İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne katıldı. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde eğitimine devam eden genç sporcu, burada hem fiziksel hem de zihinsel olarak büyük gelişim gösterdi.

Milli sporcu, son olarak Almanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda büyükler 54 kilo kategorisinde Avrupa beşincisi oldu. Kariyerinde Avrupa ikinciliği ve 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan Yelaldı; Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova’daki uluslararası organizasyonlarda da şampiyonluklar elde etti.

Günde çift antrenman yapıyor

Başarı için büyük fedakarlıklar yaptığını belirten Kaan Yelaldı, eğitim ve spor hayatını birlikte yürütüyor. Genç sporcunun günlük programı sabah saat 06.00’da koşu ve kondisyon çalışmalarıyla başlıyor. Okuldaki derslerinin ardından yeniden salona geçen Yelaldı, akşamları da 2,5 saat tekvando antrenmanı yapıyor.

Müsabaka dönemlerinde kilo kontrolünün büyük bir disiplin gerektirdiğini ifade eden milli sporcu, maçlardan iki hafta önce antrenörüyle birlikte özel bir beslenme ve sıvı programı uyguluyor.

Yeni hedef Avrupa şampiyonlukları

Tekvandoda fiziksel gücün yanında doğru stratejinin de önemli olduğunu vurgulayan Yelaldı, müsabakalarda anlık durumlara göre savunma veya hücum planları uyguluyor. Minderde en etkili olduğu tekniği ise "karşılayıp ön tekme atmak" olarak açıklıyor.

Milli tekvandocu, önümüzdeki dönemde Bosna Hersek’te düzenlenecek Avrupa Kulüpler Şampiyonası ile Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda ve Almanya’daki Başkanlık Kupası’nda mücadele edecek.

19 Mayıs Gençlik Mesajı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere seslenen Kaan Yelaldı, bu bayramın Atatürk’ün gençliğe en büyük emaneti olduğunu söyledi. Arkadaşlarına hedeflerinden asla vazgeçmeme çağrısında bulunan Yelaldı, Türkiye’ye ve İzmir’e olimpiyat madalyası getirmek için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

