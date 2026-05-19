İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İZSU Genel Kurulu’nda yapılan su zamlarının ardından tartışmalar büyümeye devam ediyor. Tartışmalar sürmeye devam ederken, bir açıklama da AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kırkpınar, "Hizmet üretmek yerine algı üretmeyi tercih eden bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Seçim döneminde bol vaat verip “İzmirlinin yükünü hafifleteceğiz” diyenler, bugün verdikleri sözlerin tam tersini yapıyor. Aradan geçen zamana rağmen ortada ne vaat edilen icraatlar var ne de İzmir’in sorunlarına gerçek çözümler. Hizmet üretmek yerine algı üretmeyi tercih eden bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız.

Daha vahimi, vatandaşın gözünün içine baka baka zamları “müjde”, yükü ise “indirim” diye sunmaya çalışmalarıdır. Bu şehir reklamla değil, hizmetle yönetilir. İnsanlar artık süslü cümleler değil, verilen sözlerin tutulmasını istiyor.

Su tarifesinde yapılan son düzenleme de bunun yeni örneği. Rakamlarla oynayıp gerçeği gizleyebilirsiniz ama vatandaş ay sonunda gelen faturaya bakıyor. Ortada indirim değil, milyonlarca İzmirlinin cebine uzanan yeni bir yük var.

İzmirli artık algı değil hizmet, bahane değil icraat bekliyor. Çünkü beceriksizliğin üzeri iletişim çalışmalarıyla sonsuza kadar örtülemez."