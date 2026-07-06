Türk Borçlar Kanunu'nda depozito ödemelerine yönelik net sınırlandırmalar bulunmasına karşın, İzmir'deki gayrimenkul pazarında bu kurallar işletilmiyor. Evini kiraya vermek isteyen birçok kişi, iki veya üç kira bedeli kadar nakit depozito istiyor. Üstelik sadece depozito değil, kiranın altı aylık ya da bir yıllık kısmının peşin ödenmesi yönündeki talepler de standart bir prosedür gibi sunulmaya başlandı. Bu şartları karşılayamayan on binlerce vatandaş, ev bulma sürecinde çaresizce bekleyişini sürdürüyor.

Taşınmanın Faturası 100 Bin TL'yi Devirdi

• Kiralık ev piyasasındaki kontrolsüz artış, taşınma maliyetlerini tarihi zirvelere çıkardı.

• İzmir’de orta standart bir apartman dairesine yerleşmenin maliyeti 100 bin lirayı aşıyor.

• Komisyon, lojistik, nakliye ve peşinat gibi giderler toplam maliyeti artırıyor.

• Ev arayanlar, taşınma masraflarını karşılamak için alternatif kaynaklar veya borçlanma yolları arıyor.

• Doğru evi bulmak kadar, taşınma masraflarını karşılamak da zorlaştı.

Piyasa Koşullarına Karşı Yasal Kalkan Beklentisi

Ev sahiplerinin uyguladığı bu katı ve esnetilmeyen kurallar silsilesi, kiracıların sabrını taşırdı. Barınma gibi temel bir insani ihtiyacın, serbest piyasa koşullarında acımasız bir pazarlık malzemesi yapılmasına karşı çıkan kitleler, acil yasal müdahale bekliyor. İzmir'deki kiracılar, sistemdeki boşlukların kapatılması için net taleplerde bulunuyor. Öncelikle, depozito adı altında alınan paraların tek aylık kira ile eşitlenmesi ve bu kuralın sıkı denetlenmesi isteniyor. İlaveten, bir yıllık veya altı aylık peşin kira gibi ev sahibinin keyfiyetine dayanan zorunlulukların yasaklanması bekleniyor.