İzmir’in yaz aylarındaki o meşhur, insanı nefessiz bırakan neminden ve bunaltıcı sıcağından kaçmak aslında imkânsız değil. Şehir merkezinde termometreler rekor kırarken, İzmir’in coğrafi yapısı sayesinde imdada yetişen vaha tadında rotalar mevcut. Yüksek rakımlı yaylalar, deniz meltemini arkasına alan rüzgârlı koylar ve gölgeli ormanlık alanlar, yaz ortasında bile mont giydirecek cinsten bir serinlik sunabiliyor.

İşte Ege'nin kalbinde püfür püfür esen, yaz sıcağına meydan okuyan en serin İzmir rotaları:

Yayla ve Doğa Havası Alanlar: Dağların Esintisi

Deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça düşen sıcaklıklar, İzmir'in dağlarında tam bir kurtarıcıya dönüşüyor. Hem ciğerlerinize oksijen depolamak hem de nemsiz bir hava solumak için bu noktalar birebir:

Bozdağ: Ege’nin kışın karlar altında kalan zirvesi Bozdağ, temmuz ve ağustos aylarında da serinliğin kalesidir. Akşam saatlerinde buraya çıktığınızda şehir merkezindeki o yapış yapış nemden eser kalmadığını fark edersiniz. Yöresel lezzetleri tadarken yayla esintisinin tadını çıkarabilirsiniz.

Ödemiş Gölcük Yaylası: İzmir’in adeta "Uzungöl'ü" sayılabilecek bu saklı cennet, deniz seviyesinden yaklaşık 1100 metre yükseklikte yer alıyor. Ortasındaki devasa gölü çevreleyen asırlık çam ağaçları sayesinde, merkez kavrulurken burada hırkayla gezmeniz gerekebilir. Göl kenarındaki kafelerde kahvaltı yapmak ya da kamp kurmak yazın en ferahlatıcı aktivitelerindendir.

Yamanlar Karagöl Tabiat Parkı: Şehir merkezine çok da uzaklaşmadan tamamen farklı bir iklime geçmek isteyenlerin ilk tercihi. Yamanlar Dağı'nın kolları arasında saklanan Karagöl, yeşilin her tonunu barındıran orman dokusu ve gölün yarattığı mikroklima sayesinde yaz aylarında harika bir kaçış noktasıdır.

Denizi ve Havası En Buzlu Rotalar: Yarımada Esintisi

"Ben yazın denizden vazgeçemem ama su da beni ferahlatsın, rüzgârı eksik olmasın" diyorsanız, rotayı popüler ve kalabalık tatil beldeleri yerine yarımadanın bakir köşelerine çevirmelisiniz.

Akvaryum Koyu (Mavi Kelebek): Karaburun’un en özel noktalarından biri olan bu koy, adını cam gibi berrak ve dibi görünen suyundan alıyor. Ancak buranın en büyük özelliği, suyunun adeta buzlu bir havuz kıvamında olmasıdır. Sıcak yaz günlerinde suya ilk girdiğiniz an vücudunuzun ürperdiğini hissedeceksiniz.

Karaburun Yarımadası: Çeşme’nin lüks ve sıcak havasına inat, Karaburun her zaman daha izole, daha rüzgârlı ve denizi çok daha soğuktur. Kuzey rüzgârlarına açık yapısı sayesinde yaz sıcağını en az hissettiren ilçelerin başında gelir.

Mordoğan: Karaburun'a giderken yol üstünde yer alan bu şirin belde, özellikle akşamüzeri başlayan ve gece boyu durmayan imbat rüzgârlarıyla bilinir. Sahildeki balıkçılarda otururken denizden gelen o tatlı serinlik, yaz gecelerini keyfe dönüştürür.

Şehir İçindeki Gizli Gölgelikler: Kısa Kaçamaklar

Uzaklara gitmeye vakti olmayanlar için şehir merkezinin yanı başındaki yeşil koridorlar ve vadi tabanları kurtarıcı rol üstleniyor.

Bornova : Bornova'nın sırtlarında, dere yatağı boyunca uzanan bu vadi, mitolojik hikayelerin gölgesinde serin bir gün vadediyor. Yapay göletler, yürüyüş yolları ve su sesinin birleşimi, ortam sıcaklığını şehir merkezine kıyasla birkaç derece aşağı çekiyor.

Bornova Saklı Vadi (Yakaköy çevresi): Yakaköy ve Çiçekliköy civarında saklı kalan bu bölge, sık çam ormanları, akan dereleri ve doğal yapısı sayesinde güneş ışınlarının toprağa direkt vurmasını engelliyor. Hafta sonu kahvaltıları ve doğa kaçamakları için serin bir alternatif.

İnciraltı Kent Ormanı: Şehrin tam göbeğinde, deniz kenarında devasa bir yeşil alan. Hem ağaçların yarattığı gölge hem de denizden esen meltem birleştiğinde, özellikle yaz akşamları yürüyüş yapmak ve çimlere uzanmak için İzmir’in en ferah yaşam alanına dönüşüyor.