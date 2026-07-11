Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün sporcuları başarıdan başarıya koşuyor. Olimpik branşlarda İzmir’in gururu olan sporcular ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalya topluyor. İzmir BBSK’nın 7 judocusu, Kocaeli’de düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Kupası’nda milli takım formasıyla mücadele edecek. Avrupa Judo Birliği (EJU) faaliyet programında yer alan Yıldızlar Avrupa Kupası, 11-12 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli’de gerçekleştirilecek.

“İzmirli sporcular tatamiye çıkacak”

15 ülkeden 495 sporcunun katılacağı organizasyonda milli takım kadrosunda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, madalya mücadelesi verecek İzmir BBSK’dan 38 kiloda Uras Özer, 44 kiloda Hatice Meral, 50 kiloda Sedat Yenice, 57 kiloda Aişe Dalda ve Azra Ceren Sevgi, 63 kiloda Nazlı Çiftçi ile 73 kiloda Arafat Batın Uygül, ay-yıldızlı formayla tatamiye çıkacak. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün Judo Takımlar Sorumlusu Ömer Savcı da organizasyonda Milli Takım Antrenörü olarak görev yapacak. İzmir BBSK Kulüp Başkanı Berkhan Alptekin, “Milli takım formasıyla ülkemizi temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyoruz. İzmir’i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerin eminim” diye konuştu.