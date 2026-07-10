Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün milli sporcusu Yağızhan Çınkı, 16-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Yunanistan’ın Selanik kentindeki Poseidonio Ulusal Yüzme Havuzu’nda düzenlenecek U16 Erkekler Balkan Şampiyonası’nda ülkemizi ve İzmir’i temsil edecek. B Grubu’nda mücadele edecek U16 Erkek Milli Takımımız, organizasyonda Sırbistan, Macaristan ve Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

“İzmir’in gururu”

İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün spor okullarından yetişerek milli takım formasını giymeye hak kazanan sporcu Yağızkan Çınkı, emeği ve özverisiyle dikkat çekiyor. İzmir BBSK, olimpik branşlarda başarıdan başarıya koşuyor. Celal Atik Spor Salonunda ve atletizm pistlerinde çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, profesyonel liglerde yer almak yerine gençlere ve altyapılara yatırımlarını sürdürüyor. İzmir’den yetişen sporcular üstün performanslarıyla dikkat çekiyor.