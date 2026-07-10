Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 2. Lig Statüsü'nde gerçekleştirmiş olduğu değişiklik çerçevesinde İzmir ekibi Altınordu Futbol Kulübü'nün talebi çerçevesinde kulübün Nesine 3. Lig'e düşürülmesine karar vermiş oldu. Karar sonucunda 2. Lig Kırmızı Grup'un yeni sezon fikstürü 17 takımla oluşturulmuş olacak.

Altınordu'nun talebine kabul!

Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 2. Lig Statüsü'ne eklenen Geçici Madde 1 kapsamında Altınordu Futbol Kulübü hakkında kararını verdi.

TFF'nin açıklaması çerçevesinde kulüp, federasyon tarafından belirlenmiş olan süre içerisinde lige katılım için gerekli belgeleri ve Lige Katılım Formu'nu sisteme koymadı. Ayrıca Altınordu'nun 3 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilmiş olduğu Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 2026-2027 sezonunda profesyonel liglerde mücadele etmeme yönünde karar alındığı ifade edildi.

Kırmızı Grup 17 takımdan oluşacak!

Alınan karar çerçevesinde, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un takım sayısı da etkilenmiş oldu. TFF, yeni sezon fikstürünün 17 takımlı grup yapısına göre hazırlanacağını ifade etti.

Böylece Kırmızı Grup'ta mücadele edecek ekipler sezon boyunca 17 takımlı fikstüre göre kozlarını paylaşacak.

Küme düşecek takım sayısında da değişiklik!

Federasyonun düzenlemesi çerçevesinde, Altınordu'nun ligden ayrılması sebebiyle sezon sonunda Kırmızı Grup'ta yalnızca Altınordu'nun dışında puan cetvelinin son iki sırasında yer alan takımlar Nesine 3. Lig'e düşmüş olacak.