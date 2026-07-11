Son Mühür- İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, 11 Temmuz Cumartesi günü için kentin genelininde etkisini gösterecek olan sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, özellikle iç kesimlerdeki bazı ilçelerde termometrelerin 38 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, sahil kısmında da nemle birleşecek kavurucu sıcaklar hakim olacak.

11 Temmuz Cumartesi hava nasıl olacak?

Cumartesi gününün en yüksek sıcaklıkları iç kesimlerdeki ilçelerde etkili olacak. İşte ilçe ilçe hava durumu tahmini;

Aliağa: Sıcak hava etkili olacak / 22 - 35 derece arası olacak.

Balçova: Sıcak hava etkili olacak / 20 - 35 derece arası olacak.

Bayındır: Sıcak hava etkili olacak / 18 - 38 derece arası olacak.

Bayraklı: Sıcak hava etkili olacak / 22 - 37 derece arası olacak.

Bergama: Güneşli / 19 - 34 derece arası olacak.

Beydağ: Sıcak hava etkili olacak / 16 - 37 derece arası olacak.

Bornova: Sıcak hava etkili olacak / 23 - 37 derece arası olacak.

Bozdağ Kayak Merkezi: Güneşli / 12 - 23 derece arası olacak.

Buca: Sıcak hava etkili olacak / 22 - 36 derece arası olacak.

Çeşme: Güneşli / 23 - 31 derece arası olacak.

Çiğli: Sıcak hava etkili olacak / 19 - 35 derece arası olacak.

Dikili: Güneşli / 20 - 34 derece arası olacak.

Foça: Güneşli / 23 - 32 derece arası olacak.

Gaziemir: Sıcak hava etkili olacak / 22 - 35 derece arası olacak.

Güzelbahçe: Güneşli / 21 - 32 derece arası olacak.

Karabağlar: Güneşli / 22 - 33 derece arası olacak.

Karaburun: Güneşli / 22 - 32 derece arası olacak.

Karşıyaka: Sıcak hava etkili olacak / 21 - 36 derece arası olacak.

Kemalpaşa: Sıcak hava etkili olacak / 19 - 35 derece arası olacak.

Kınık: Sıcak hava etkili olacak / 19 - 35 derece arası olacak.

Konak: Sıcak hava etkili olacak / 23 - 35 derece arası olacak.

Kiraz: Sıcak hava etkili olacak / 16 - 36 derece arası olacak.

Menderes: Sıcak hava etkili olacak / 20 - 36 derece arası olacak.

Menemen: Sıcak hava etkili olacak / 20 - 36 derece arası olacak.

Narlıdere: Güneşli / 22 - 34 derece arası olacak.

Ödemiş: Sıcak hava etkili olacak / 17 - 36 derece arası olacak.

Seferihisar: Güneşli / 22 - 34 derece arası olacak.

Selçuk: Sıcak hava etkili olacak / 19 - 36 derece arası olacak.

Tire: Sıcak hava etkili olacak / 17 - 38 derece arası olacak.

Torbalı: Sıcak hava etkili olacak / 21 - 36 derece arası olacak.

Urla: Güneşli / 22 - 30 derece arası olacak.