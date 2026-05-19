Milyonlarca liralık miras davasında son sözü Yargıtay söyledi. Amerikalı Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşlerin, İzmirli iş insanı Kasım Pırlant’ın öz çocukları olduğu yargı kararıyla kesinleşti. Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği babalık kararını usul ve yasaya uygun bularak onadı.

Şikago’daki gece kulübünde başlayan hikaye

Davanın geçmişi, ABD'nin Şikago kentindeki bir gece kulübüne dayanıyor. İzmirli iş insanı Kasım Pırlant, 1973 yılında Şikago’da garsonluk yaparak iş hayatına atıldı. Zamanla işlerini büyüterek emlak sektörüne girdi ve ABD'de 9 alışveriş merkezinin sahibi oldu. 1985 yılında Türkiye’ye dönen Pırlant, İzmir’de milyonlarca liralık yatırımlara imza attı.

Bu sırada Şikago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşler, babalarının peşindeydi. Anneleri Carolyn Jackson, 1999 yılında ölmeden önce çocuklarına babalarının kendilerini terk ettiğini ve Yunanistan’da bir gemicilik şirketi olduğunu söylemişti. Kardeşler, annelerinin yıllar önce çalıştığı "Şikago Club" adlı mekana giderek gerçeğin peşine düştü. Kulüp çalışanları, iki kardeşe babalarının aynı yerde birlikte çalıştıkları Kasım Pırlant olduğunu söyledi.

DNA testi sonucu yüzde 99,9 çıktı

İnternet üzerinden yaptıkları araştırmayla babalarının İzmir’de yaşadığını öğrenen Jackson kardeşler, Türkiye’ye geldi. İzmir’de Kasım Pırlant ile iki kez yüz yüze görüştüler. Pırlant, çocukları hukuken kabul etmedi. Bunun üzerine Jackson kardeşler, 2018 yılında İzmir’de babalık davası açtı.

Yargı süreci devam ederken iş insanı Kasım Pırlant 2023 yılında hayatını kaybetti. Mahkemenin talep ettiği DNA testi sonuçları ise çarpıcıydı. Raporda, Jackson kardeşlerin Kasım Pırlant ile yüzde 99,9 oranında DNA uyumunun bulunduğu belgelendi. İzmir 13'üncü Aile Mahkemesi, bu kanıt üzerine kardeşlerin Kasım Pırlant’ın nüfusuna kaydedilmesine hükmetti.

Yargıtay itirazları reddetti

Yerel mahkemenin bu kararına karşı yapılan itirazlar dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, temyiz itirazlarının kararı bozacak nitelikte olmadığına karar verdi. Mahkemenin gerekçelerini ve DNA raporunu hukuka uygun bulan daire, babalık kararını kesin olarak onayladı.

Hukuki bağın kesinleşmesiyle birlikte gözler dev mirasa çevrildi. Jackson kardeşlerin, Kasım Pırlant’ın vasiyetinin iptali ve sahibi olduğu alışveriş merkezinin satışına yönelik açtığı diğer davalar ise halen devam ediyor.

