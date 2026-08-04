Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyetlerini sürdüren İzmir merkezli Enda Enerji Holding, 2026'nın ilk altı ayına ilişkin üretim verilerini paylaştı. Şirket, farklı yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmiş olduğu toplam net elektrik üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 yükselterek 307,52 GWh seviyesine ulaştırdı.

Hidroelektrik üretiminde yüzde 222'lik artış!

Yılın ilk yarısında en yüksek üretim artışı hidroelektrik santrallerinde meydana geldi. Yağış miktarındaki artış ve elverişli hidrolojik koşullar sebebiyle hidroelektrik kaynaklı üretim, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 222 artarak 170,03 GWh'ye vardı.

Jeotermal yükselişini sürdürdü!

Enda Enerji'nin rüzgar enerjisi santralleri, yılın ilk altı ayında 114,29 GWh elektrik üretimi yaparak geçen yılki seviyesini korumuş oldu.

Jeotermal enerji santrallerinde ise üretim artışı sürdü. Bu alandaki üretim yüzde 29 artarak 23,19 GWh olarak ifade edildi.

"Büyümemizin temel gücü"

Enda Enerji Holding CEO'su Hüseyin Metin Tuncay, ilk altı aylık üretim sonuçlarının şirketin güçlü altyapısını ve sürdürülebilir enerji yatırımlarının başarısını ortaya çıkardığını ifade etti.

Önümüzdeki dönemde de verimlilik odaklı yatırımlarını devam ettireceklerini söyleyen Tuncay, yenilenebilir enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi sürdürerek Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

13 yenilenebilir enerji santrali!

1993 yılında İzmir'de kurulmuş olan Enda Enerji Holding, faaliyetlerini tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim modeliyle devam ettiriyor.

