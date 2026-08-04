Son Mühür/ Beste Temel- Çiğli Belediyesi’nin başlattığı mobil şişme çocuk oyun alanında Futbol, basketbol, kaydırak ve çeşitli oyun parkurlarının yer aldığı mobil alan bulunuyor. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar hem eğleniyor ve hem de fiziksel aktivitelerde bulunuyor.

Eğlence ve spor bir arada

Çiğli’deki bütün çocuklara eşit olanak sağlamak isteyen Çiğli Belediyesi mobil şişme çocuk oyun alanını her hafta ilçenin farklı mahallelerinde hizmet veriyor. Özellikle yaz tatilini ilçede geçiren çocuklar için hazırlanan aktiviteler büyük ilgi görüyor.

"Çiğli için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz"

Fırsat eşitliği anlayışıyla her çocuğun eğlenceye kolayca ulaşmasını amaçlayan projeye ilişkin detayları paylaşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız,

“Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Belediyemiz bünyesine kazandırdığımız şişme oyun alanıyla eğlenceyi mahallelerimize taşıyor, çocuklarımızı güvenli ve ücretsiz etkinliklerle buluşturuyoruz.

Futboldan basketbola, kaydıraktan farklı oyun parkurlarına kadar birçok aktiviteyle onların hem eğlenmesini hem de hareketli bir gün geçirmesini sağlıyoruz.

Biz, oyun oynayan, gülen ve sosyalleşen çocukların daha mutlu bir geleceğin teminatı olduğuna inanıyoruz.

Bu anlayışla yaz boyunca mahalle mahalle çocuklarımızla buluşmaya, onların hayatına renk katacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.

Her çocuğun eşit imkanlarla oyun oynayabildiği, kendini geliştirebildiği ve mutlu olduğu bir Çiğli için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.