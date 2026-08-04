Ege İhracatçı Birlikleri, 2026 yılı temmuz ayında ihracatta tarihi bir başarıyı da beraberinde getirdi. Geçen yılın aynı ayında 1 milyar 634 milyon dolar seviyelerinde seyreden ihracat, yüzde 7 artışla 1 milyar 746 milyon dolara yükselmiş oldu. Böylece birlik, haziran ayında kırdığı 1 milyar 743 milyon dolarlık aylık ihracat rekorunu da geride bırakmış oldu.

Sanayi, tarım ve madencilik!

Temmuz ayında sanayi sektörlerinin ihracatı yüzde 4 artış yaparak 911 milyon dolara yükseldi. Tarım sektörleri ise yüzde 5'lik yükselişle 677,5 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Dönemin en dikkat çekici artışı ise madencilik sektöründe meydana geldi. İhracatını yüzde 47 yükselten sektör, 157 milyon doların üzerinde döviz girdisi elde ederek EİB bünyesindeki en yüksek artış oranına ulaşmış oldu.

Demir ve demirdışı metaller liderliğini sürdürdü!

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, temmuz ayında 221,5 milyon dolarlık ihracatla EİB bünyesinde ilk sıradaki yerini korumayı başardı. Birlik, yılın ilk yedi ayında 1,53 milyar dolarlık ihracatı elde ederken son 12 aylık ihracatı ise 2,6 milyar doları aştı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü de 191,8 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada kendine yer buldu. Son bir yıllık ihracatını yaklaşık 2 milyar dolara yükselten sektörün ağustos ayında bu eşiği aşması amaçlanıyor.

Hedef erkenden aşıldı!

Ege Maden İhracatçıları Birliği, temmuz ayında yüzde 47'lik artışla 157,1 milyon dolarlık ihracata vardı. Birlik, 2026 yılı sonu için belirlemiş olduğu 1,5 milyar dolarlık ihracat amacını yılın bitimine beş ay kala yakaladı.

Hazır giyim ve yaş meyve sebzede artış!

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, ihracattaki yükselişini üçüncü aya taşımayı başardı. Temmuz ayında yüzde 1 artış elde eden sektör 129,6 milyon dolarlık ihracata vardı.

En güçlü yükselişlerden biri ise yaş meyve ve sebze sektöründe meydana geldi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, ihracatını yüzde 32 yükselterek 124,8 milyon dolara çıkardı. Bu artışta özellikle taze meyve ve sebze ihracatındaki yüksek talep sayesinde gelişti.

Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 15, tekstil ve hammaddeleri ihracatı da yine yüzde 15 artış elde etti.

Zeytinyağı ihracatında düşüş!

Genel tablo olumlu ilerlerken bazı sektörlerde gerileme meydana geldi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 düşerek 17,6 milyon dolar seviyesinde kalmış oldu.

Tütün sektörü ise yaklaşık 106 milyon dolarlık ihracatla geçen yılki performansını korumayı başarırken, kuru meyve sektörü iklim koşullarına rağmen yıllık bazda 1 milyar doların üzerindeki ihracatını devam ettirdi.

Ege Bölgesi ihracatı 3 milyar doları aştı!

Türkiye İhracatçılar Meclisi verileri çerçevesinde Ege Bölgesi'nin toplam ihracatı temmuz ayında yüzde 6 yükselerek 3 milyar 6 milyon dolara vardı.

Bölge ihracatının lokomotifi olan İzmir, 1 milyar 714 milyon dolarlık ihracatla toplam ihracatın yüzde 57'sini tek başına yaptı. İzmir'deki iki serbest bölge de yaklaşık 295 milyon dolarlık katkı sağladı.

Denizli ihracatını yüzde 17 yükselterek 483,8 milyon dolara çıkardı ve Manisa'yı geride bırakarak Ege Bölgesi'nin en fazla ihracat yapan ikinci ili olarak dikkat çekti. Manisa'nın ihracatı yüzde 21 düşerken, Muğla, Aydın, Afyon, Kütahya ve Uşak ise ihracatlarını artırmayı başardı.

"Erişim kolaylaşmalı"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, üst üste gelen ihracat rekorlarından memnuniyet duyduklarını ifade ederken, tüm sektörlerin aynı performansı gösteremediğine vurgu yaptı.

12 ihracatçı birliğinin 6'sında geçen yılın gerisinde kalındığını belirten Öztürk, ihracatın sürdürülebilir şekilde büyümesi için finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi. Özellikle yüksek kredi maliyetlerinin ihracatçıların rekabet gücünü olumsuz etkilediğini söyleyen Öztürk, tarım sektörüne özel finansman modellerinin devreye alınmasının önem arz ettiğini ifade etti.

