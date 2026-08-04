Son Mühür / Yağmur Daştan- Konak Belediyesi ağustos ayı birinci olağan meclis toplantısı Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yönetiminde Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde yapıldı. Meclis’e komisyonlarda yapılan değişiklikler damgasını vurdu. CHP’de yaşanan mutlak butlan sürecinin ardından kurulan YENİ Parti’ye geçiş süresince Konak Belediye Başkanı Mutlu ve bazı meclis üyeleri CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye geçeceklerini duyurmuştu. Yaşanan değişimin ardından resmi geçişler henüz gerçekleşmezken, erken davranıp istifa eden bazı isimlerin ‘bağımsız’ konuma düşmesinin ardından komisyonlarda da yeni isimler belirlenirken halihazırda CHP’de olan meclis üyeleri arasında ‘seçim’ çatlağı yaşandı.

Taylanhan’dan adaylık itirazı: Etik değil…

İmar komisyonuna CHP Grubu adına Çetin Taylanhan ve Şerafettin Bahtiyar isimleri önerilirken CHP’li meclis üyeleri İlhan Yaman ve Hamit Mumcu da aday olduklarını duyurdu. CHP Grup Başkan Vekili olduğunu hatırlatan Çetin Taylanhan ise Yaman ve Mumcu’nun adaylığına itiraz ederek, “Grup toplantımıza katılmayıp böyle bir karar vermeleri etik değildir” dedi. Daha sonra Taylanhan, komisyon seçimlerinin kapalı oylama usulüyle yapılması önergesi verdi. Önerisi kabul görmeyen Taylanhan, “Bu konuda yapılacak olan CHP grubu adına başka birileri tarafından aday olamaz. Meclis’e dilekçeler verdi mi?” diye sordu. Başkan Mutlu ise Yaman ve Mumcu’nun adaylıklarını beyan ettiklerini aktardı. Komisyon seçimi sırasında Çetin Taylanhan’a 18, Şerafettin Bahtiyar’a 8 ay, İlhan Yaman’a 30, Hamit Mumcu’ya ise 20 oy verildi. İmar komisyonuna Yaman ve Mumcu seçildi.

İki isme eşit oy çıktı, kura çekildi

İklim Değişikliği ve Çevre Komisyonu’na CHP’li meclis üyeler, Behçet Emir, Birol Özkardeşler aday olurken, CHP Grubu adına Alaattin Kurt ve Murat Yıldız’ı önerildi. Oylamada Özkardeşler ve Yıldız’a eşit oy çıktığından kura çekimi yapıldı. Taylanhan, “CHP Grubu adına söz alıyor ve yeniden oylama istiyoruz” dedi. Başkan Mutlu ise “Öneriniz uygun bulunmadı” ifadelerini kullandı. Taylanhan ise “Takdir sizindir, idari yollara başvurma hakkımızı saklı tutuyoruz” dedi. Kura çekimini meclisi izlemeye gelen MHP İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak yaptı. Kuradan Yıldız’ın ismi çıktı. Behçet Emir ve Murat Yıldız komisyona seçilmiş oldu.

Komisyonlara seçilen isimler şöyle…

Kültür ve Turizm komisyonuna CHP’li meclis üyeleri Simge Tokgöz ve Aras Kaynarca aday oldu. CHP Grubu adına ise Murat Yıldız ve Şerafettin Bahtiyar önerildi. Tokgöz ve Kaynarca komisyona seçildi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna CHP’li meclis üyesi Tuğçe Gülcüler ve İlhan Yaman aday oldu. CHP Grubu ise Murat Yıldız ve Çetin Taylanhan’ı önerdi. Gülcüler ve Yaman komisyona seçildi.

Dirençli kentler ve kentsel dönüşüm komisyonuna CHP’li meclis üyesi Erhan Kahraman aday olurken CHP Grubu ise Cemal Küpeli’yi aday gösterdi. Erhan Kahraman komisyona seçildi.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonuna CHP Grubu olarak Murat Yıldız ve Alaattin Kurt isimleri önerildi. CHP’li meclis üyeleri Tolga Küleş ve Ahmet Yıldız da aday komisyona adaylıklarını duyurdu. Küleş ve Yıldız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu’na seçildi.

Sosyal Politikalar Komisyonu’na CHP Grubu adına Cem Eren aday gösterilirken, CHP’li meclis üyesi Simge Tokgöz de ‘Adayım’ dedi. Komisyona seçilen isim Tokgöz oldu.

Son olarak Hukuk Komisyonu’na CHP Grubu adına Murat Yıldız önerilirken CHP’li meclis üyesi Nazlı Kayı da aday oldu. Hukuk komisyonuna Nazlı Kayı seçildi.

Daha sonra Taylanhan bir kez daha söz alarak, “İmar komisyonunda mükerrer oy kullanılmış olabilir mi?” sorusunu yönelterek itiraz haklarının saklı olduğunu bir kez daha hatırlattı.