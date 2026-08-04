Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleceğine yön verecek kadrolar için tercihini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla alınan kararlar doğrultusunda, 30 Ağustos'tan geçerli olarak, 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Türk Hava Kuvvetleri'nde bir ilk...

Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 18 albay tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Buna göre, Türker Altınışık, Şükrü Yılmaz, Metin Admaner, Baha Pakkan, Önder Can, Zeki Arslan, Akif Ersan Kıvılcım, Özlem Karapınar, Serkan Coşar, Alper Gezeravcı, Keskin Şenel, Taşkın Dakkur, Bora Çakıroğlu, Alper Gökdere, Sadık Tuncel, Fatih Pala, Ercan Bekmez ve Levent Ak tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

2023 yılındaki YAŞ kararları kapsamında Albay Gökçen Fırat tuğamiralliğe yükseltilerek Cumhuriyetin ilk kadın amirali olmasının ardından Albay Özlem Karapınar de Hava Kevvetleri'nin ilk kadın generali oldu.



İlk tebrik Ceyda Bölünmez Çankırı'dan...



Albay Özlem Karapınar'ın başarısına ayrı bir pencere açan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı,

''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Albay Özlem Karapınar’ın Tuğgeneralliğe terfi ederek Türk Hava Kuvvetlerimizin ilk kadın paşası olması, tarihimize geçen gurur verici bir adımdır.

Liyakatin, azmin ve fedakarlığın nişanesi olan bu başarı; vatanına hizmet etme hayali kuran tüm gençlerimize, özellikle de kız evlatlarımıza ilham kaynağı olacaktır'' vurgusunda bulundu.



Tüm komutanlarımızı tebrik ediyorum...



''2026 Yüksek Askerî Şûra kararlarının aziz milletimiz, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum'' diyen Çankırı,

''Terfi eden ve görev süreleri uzatılan tüm komutanlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Emekliye ayrılan komutanlarımıza ise devletimize ve milletimize sundukları kıymetli hizmetler için teşekkür ediyorum.

Rabbim ordumuzu daim muzaffer, milletimizi aziz, devletimizi ilelebet payidar eylesin'' mesajı verdi.