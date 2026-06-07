Çeşme Belediyesi, çevre bilincini yükseltmek ve doğal alanları korumak için Sakızlı Koy ile Yumru Koyu’nda kapsamlı çevre temizliği ve budama çalışması yaptı. Belediye ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve genç sporcuların katılım gösterdiği etkinlikte kıyılar temizlenirken, yeşil alanlarda bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Çeşme Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliklerde doğanın korunmasına vurgu yapıldı. Yumru Koyu’nda düzenlenen çevre temizliği çalışmasına Çağla Kubat Sörf Okulu öğrencileri katılım gösterirken, kıyı şeridinde biriken atıklar toplandı.

Sakızlı Koy’da temizlik ve budama!

Sakızlı Koy’da gerçekleştirilen çalışmalarda ise YEAK iş birliğiyle çevre temizliği ve ağaç budama faaliyetleri yapıldı. Çalışmalara Çeşme Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleri de katılım gösterdi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Aydın Cengiz’in de katılım sağladığı etkinlikte çevrenin korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği konusunda farkındalık oluşturulmuş oldu.

“Doğal güzelliklerine sahip çıkıyoruz”

Çeşme Belediyesi tarafından gerçekleştirilen açıklamada, kıyıların, yeşil alanların ve doğal yaşamın korunması için çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

