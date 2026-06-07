İzmir’in Çeşme ilçesinde silahlı saldırı sonucu vefat eden Can Polat soruşturmasında önemli bir gelişme gündeme geldi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın korumalığını yaptığı ifade edilen ve ayrıca Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat’ın silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul ve İzmir’de operasyonlar gerçekleştirildi.

Soruşturma İstanbul’a devredildi

Olay, 3 Haziran’da İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da gerçekleşti. Silahlı saldırıya uğrayan Can Polat vefat ederken, olay sonrası geniş çaplı soruşturmaya start verildi.

Şüphelilerin İstanbul bağlantılı olduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma dosyası Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Silahla yakalandılar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttükleri çalışmalar neticesinde saldırıyı düzenledikleri öne sürülen şüpheli ile olay öncesinde keşif yaptığı belirlenen 2 kişiyi İzmir’de yakaladılar.

Tutuklama kararı!

Emniyetteki işlemleri noktalanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürüldü. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli tutuklandılar.

