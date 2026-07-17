Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yerel seçimlerin ardından başlayan üst düzey yönetimsel değişim rüzgarları hız kesmeden esmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın idari kadroyu yeniden yapılandırma hamleleri kapsamında deniz ulaşımından sorumlu iştirak şirketi İZDENİZ A.Ş.'de önemli bir nöbet değişimi yaşandı.

Son olarak geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, görevden alma hamlelerine bir yenisini daha eklemişti. İZDENİZ yönetim Kurulu Başkanı Işıkhan Güler, Tugay tarafından görevden alınmıştı. Genel Müdür Gökhan Marım ise, Güler'in görevden alınmasına tepki olarak istifa etmişti. Güler'in görevden ayrılmasıyla boşalan kritik koltuğa tanıdık isim getirildi.

Halihazırda İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Alpaslan Kara, Başkan Tugay'ın kararıyla İZDENİZ'in yeni yönetim kurulu başkanı oldu.