ÜFE oranlarına bağlanan bu yasal artış, İzmir genelindeki sürücülerin ulaşım bütçelerinde ciddi bir daralmaya yol açıyor. Fiyatlarda aşağı yönlü bir hareket beklenmezken, pompaya yansıyacak doğrudan zamların miktarı hesaplandı.

Benzin Fiyatları 66 Lira Sınırını Aşıyor

Akaryakıt uzmanı Cahit Saraçoğlu'nun projeksiyonları doğrultusunda İzmir için ortaya çıkan tablo oldukça çarpıcı. Benzinin litre fiyatında meydana gelecek 2,66 liralık vergi artışı, mevcut tarifeleri hızla yukarı itecek. Kentte halihazırda 63,50 TL civarında işlem gören benzin litresi, temmuz düzenlemesiyle birlikte doğrudan 66,16 TL seviyesine ulaşacak.

Motorinde 68 Lira Baremi Aşılıyor

• Motorin, ticari nakliye ve toplu ulaşım için hayati öneme sahiptir.

• Motorin fiyatlarındaki artış, kritik bir noktaya ulaşmıştır.

• Litre başına 2,84 TL’lik bir vergi artışı bekleniyor.

• İzmir’de motorin şu anki fiyatı 65,92 TL.

• Vergi artışıyla birlikte fiyatın 68,76 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

• 68 TL, lojistik şirketleri ve esnaf için önemli bir eşik.

LPG Fiyatları 33 Liraya Yaklaşıyor

Ekonomik sürüş arayanların ilk tercihi otogaz cephesinde de yükseliş ivmesi sürüyor. LPG kullanıcıları litre başına 1,22 liralık bir vergi faturasıyla karşılaşıyor. İzmir'deki istasyonlarda 31,79 TL'den satılan otogazın yeni fiyatı 33,01 TL seviyesini görecek.