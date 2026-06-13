Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in güzide spor kulüplerinden Altınordu, altyapılarda elde ettiği başarılarla göz kamaştırıyor. Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan kırmızı-lacivertliler, kendi öz kaynaklarından yetiştirdiği oyuncuları milli takıma gönderiyor. Ay-yıldızlılarda hemen hemen her yaş kategoride forma giyen Altınordu’nun oyuncuları üstün performanslarıyla göz kamaştırıyor. İzmir temsilcisinin Öz Kaynak Sistemi (ÖKS) oyuncularından Arda Yılmaz, U18 Millî Takımımızın, Hırvatistan'ın Cakovec şehrinde düzenlenen hazırlık turnuvasının son maçında Ukrayna'ya 1-0 mağlup olduğu maçta forma giydi. Stadium Cakovec'te oynanan mücadelede Ukrayna'nın tek golünü 28. dakikada Ivan Bahrii kaydetti. Altınordu altyapısından yetişen Arda Yılmaz, maça ilk 11’de başladı ve maçın tamamında forma giydi, kadroda bulunan bir diğer oyuncu ise Ata Yanık ise bu maçta forma giydi. Altınordu’nun “iyi futbolcu”, “iyi birey”, “iyi vatandaş” şiarı ülke futboluna örnek olmaya devam ediyor. İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen Arda Yılmaz, Galatasaray’ı transfer olarak U19 takımında kalecilik yapıyor. Stoper Ata Yanık ise Konyaspor U19 takımında mücadele ediyor. Altınordu’nun sportif direktörü Ozan Bilgir, her iki oyuncuyu tebrik ederken Altınordu olarak gurur duyduklarını ifade etti.

Muhabir: Hüseyin Demir