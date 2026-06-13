Son Mühür- İzmir’in çiğli ilçesi yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Çiğli Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin birçok noktasında temizlik, budama, ilaçlama, asfaltlama, aydınlatma ve sosyal donatı alanlarının yapımı eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Çiğli Belediyesi ekipleri canla başla çalışmaya devam ediyor. Ekipler son bir hafta içerisinde temizlik çalışmaları, konteyner dezenfeksiyonu, sinek ve haşere ilaçlamaları, ot biçme ve budama çalışmalarının yanı sıra asfaltlama, kauçuk zemin döşeme, aydınlatma ve sosyal tesis yapım çalışmalarını da hız kesmeden sürdürdü.

Projede son aşamaya gelindi!

Harmandalı ve Uğur Mumcu mahallelerinde yapımı süren modern park ve halı saha projelerinde son aşamaya gelindi. Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki projede; futbol ve basketbol sahaları, yürüyüş parkurları, yeni nesil çocuk oyun alanları ile açık hava spor aletleri yer alıyor.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun zemin yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, tesisin yanına kazandırılacak padel kortu için temel atma çalışmaları gerçekleştirildi. Öte yandan Kasaplar Meydanı’nda devam eden düzenlemeler kapsamında Emekli Kafe’nin kullanım alanı genişletilirken, vatandaşların nefes alabileceği yeni yeşil oturma alanları oluşturuluyor.

Başkan Yıldız: “Çiğli’nin her mahallesine eşit hizmet götürüyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, sadece bir haftada ilçede yoğun bir mesai gerçekleştiğinin altını çizdi. Yıldız, “Çiğli’nin her mahallesine eşit ve nitelikli hizmet ulaştırmak için ekiplerimizle birlikte sahada yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Sadece bir hafta da bile ilçemize büyük dokunuşlar yaptık.

Bir yandan temizlik, bakım ve altyapı çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan yeni parklar, spor alanları ve sosyal yaşam merkezleri kazandırıyoruz. Emekliler Lokalimizden spor tesislerimize, aydınlatma çalışmalarından yeşil alan düzenlemelerine kadar ilçemizin dört bir yanında üretmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin daha konforlu, daha güvenli ve daha modern bir Çiğli’de yaşamaları için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.