Son Mühür- Buca Belediyesi’nde yaşanan idari süreç, dün gerçekleştirilen meclis toplantısıyla yeni bir boyut kazandı. Hakkındaki soruşturma süreci nedeniyle görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yerine, belediye meclisi tarafından yeni bir başkan vekili seçildi. Yapılan oylama sonucunda, Görkem Duman’ın da desteklediği isim olan Hüseyin Benzer, Buca Belediye Başkan Vekili görevine getirildi.

"Hizmet bayrağını daha ileriye taşıyacağız"

Yaşanan bu süreçte cezaevinde bulunan Başkan Görkem Duman, seçimin ardından Bucalılara ve meclis üyelerine hitaben anlamlı bir mesaj gönderdi. Buca Belediye Başkan Vekili seçilen Hüseyin Benzer’i tebrik eden Duman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Buca Belediye Başkan Vekili seçilen değerli ağabeyim Hüseyin Benzer'i tebrik ediyor, görevinde yürekten başarılar diliyorum.Buca halkının iradesine dimdik sahip çıkan tüm Meclis Üyesi çalışma arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Doğduğum, büyüdüğüm ve sevdalısı olduğum Buca’mızda altı oklu bayrağımız dalgalanmaya devam edecek. Hizmet bayrağını çok daha ileriye taşıyacağımızdan şüphem yok. Hepinizi çok seviyorum. En kısa sürede yeniden yanınızda, aranızda olmak dileğiyle"