Son Mühür- CHP Genel Merkezi'nin kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettiği dokuz isim arasında yer alan Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İzmir siyasetinin tecrübeli ismi Sabri Ergül'le ilgili dikkat çeken bir detayı paylaştı.

''Grup toplantısı yaptık. Genel Başkanımız Özgür Özel’in konuşması bitti. Toplantı salonundan çıkarken Önder Sav ile Sabri Ergül karşılaştı. Kucaklaştılar'' hatırlatmasında bulunan Umut Akdoğan,

''Sabri Ergül Önder Sav’a,

“O kadar üzülüyorum ki, akşamları evdekiler görmesin diye balkona çıkıp ağlıyorum” dedi'' mesajı verdi.

4-5 Kasım kurultayına damga vuran isimler arasında yer alan Sabri Ergül, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, ''Kaybettiniz sayın Genel Başkan, sokağı dinleyin!'' çağrısında bulunmuştu.



Kılıçdaroğlu'na ayrıl çağrısı...



''Bu partide 55 yıldır üyelik yapan, 50 yıllık bir hukukçu olarak konuşuyorum. Hiçbir yere aday değilim. 32 tane kurultayda sade yurttaş, gençlik kolları genel başkanı, parti meclis üyesi, milletvekili ve MYK üyesi olarak bulundum. Görevli MYK var, genel başkan yardımcıları var ama genel başkan bir kişiyi atadım diyor. Ben hayatımda 55 yıldır partide böyle bastırılmış kurultay havası görmedim.



Sizi eleştirme hakkımız olsun...



Sayın genel başkan partinin bütün imkanlarını kullandınız. Bütün bunları söylediniz. Bırakınız da bu partide sizi genel başkan olarak eleştirme hakkımız olsun.

Marşla da olmuyor sayın Genel Başkan. Bütün bunları söylediniz, bütün bu yaptıklarınızı saydınız sonunda halk oy vermedi size. Kaybettiniz sayın Genel Başkan, sokağı dinleyin!

Sizin rakipleriniz dışarıda. Sizin sorununuz partiyle değil. Sevgili genel başkanım çok çalıştınız. Bu dediklerimi söylediniz ama sonunda kaybettiniz. Ayrılmanız gerekiyordu. Bu partinin önünü açmanız gerekiyordu...'' ifadelerine yer vermişti.

Ekrem İmamoğlu sakinleştirmişti...

3 dakikalık konuşma süresini aştığı için uyarılan Ergül Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstermiş, Sabri Ergül'ün kürsüden indikten sonra tepkileri devam edince İmamoğlu, "Bir kahve içelim" diyerek Ergül'ü sakinleştirmeye çalışmıştı.