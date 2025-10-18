Son Mühür/ Osman Günden - Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan Eunpyeong Meclisi üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Güzelyalı Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’ni ziyaret etti. Heyet, yaşlı dostu İzmir vizyonu kapsamında yürütülen uygulamaları yerinde inceledi.

Yaşlı dostu İzmir modeli ilgi gördü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşlı dostu kent hedefiyle ileri yaşlı bireylerin sağlıklı, aktif ve konforlu bir yaşam sürmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Güney Kore’nin Seul kentinde bulunan Eunpyeong Meclisi üyeleri, İzmir’deki uygulamaları yerinde görmek amacıyla Güzelyalı Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, merkezin faaliyetleri, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ve sosyal etkinlikler hakkında detaylı bilgi verildi. Koreli heyet, merkezin hem fiziksel hem de sosyal destek programlarını yerinde gözlemledi.

İleri yaş hizmetleri paylaşıldı

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Güzelyalı Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada, İzmir’in yaşlı dostu kent olma yolunda attığı adımlar tanıtıldı. Heyete, merkezde yürütülen spor, psikolojik destek, sağlık takibi ve sosyal uyum programları hakkında bilgi verildi. Eunpyeong Meclisi üyeleri, merkezdeki kapsamlı sistemden ve bireylere yönelik özel hizmet anlayışından etkilendiklerini ifade etti.

İzmir İleri Yaş Eylem Planı tanıtıldı

Ziyarette Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaşam Şube Müdürü Dr. Ferhat Yıldız ve merkez sorumlusu Tülay Hepoğlu da hazır bulundu. Heyete İzmir’in simgelerinin yer aldığı hediyelerle birlikte “İzmir İleri Yaş Eylem Planı” kitapçığı takdim edildi. Buluşmanın, iki kent arasında yaş dostu politikalar konusunda bilgi paylaşımını güçlendirmesi ve ilerleyen dönemlerde iş birliği fırsatları yaratması hedefleniyor.