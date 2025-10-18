Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Gaziemir’in hızla gelişen mahallerinden biri olan Sarnıç’ta uzun yıllardır ihtiyaç duyulan içme suyu altyapısını yenilemek için kapsamlı bir yatırım başlattı. 205 milyon liralık proje kapsamında toplam 75 kilometrelik içme suyu şebekesi ve iletim hattı inşa ediliyor. Çalışmalarda sadece bir ayda 4 kilometrelik imalat tamamlandı.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, sahada devam eden çalışmaları birlikte inceledi.

Erdoğan: “Sarnıç’ın geleceğini garanti altına alıyoruz”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, projenin Sarnıç’ın uzun vadeli su ihtiyacını karşılayacak stratejik bir yatırım olduğunu belirterek, “Sarnıç’ın geleceğini garanti altına alacak uzun vadeli bir altyapı yatırımı yapıyoruz. Bu proje tamamlandığında bölge halkı artık sık sık arıza ve kesinti yaşamadan sağlıklı içme suyuna kavuşacak.” dedi.

Işık: “Mahallemiz büyük bir rahatlama yaşayacak”

İncelemelere katılan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, projenin bölge için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Sarnıç, ilçemizin en hızlı büyüyen bölgelerinden biri. Bu proje sayesinde mahallemiz hem altyapı hem de yaşam kalitesi açısından büyük bir rahatlama yaşayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve İZSU’ya teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bir yılda tamamlanması planlanıyor

Yatırım kapsamında 60 kilometresi düktil boru, 15 kilometresi branşman hattı olmak üzere toplam 75 kilometrelik yeni içme suyu şebekesi ve iletim hattı döşenecek. Eski hatların ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle sık sık arıza ve kaçakların yaşandığı mahallede, yeni altyapı sayesinde hem kayıp-kaçak oranı azalacak hem de kesintisiz ve güvenli içme suyu sağlanacak.

İki yıl olarak belirlenen sözleşme süresine rağmen İZSU’nun çalışmaları bir yıl içinde tamamlaması hedefleniyor. Proje tamamlandığında Sarnıç, modern altyapısıyla Gaziemir’in en güvenli su şebekesine sahip bölgesi olacak.