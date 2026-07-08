Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen 36. NATO Zirvesi, dünya liderlerinin dışında İzmir’in tescilli lezzetlerinden coğrafi işaretli Urla sakız enginarını da ağırladı.

Türkiye'deki enginar üretiminin yüzde 27,3'ünü gerçekleştiren İzmir'den zirve için özel olarak gönderilen ürünler, uluslararası diplomasi sofrasında yerin aldı.

"Doğal koşullarda üretim yapmak için çabalıyoruz"

Urla’nın Kuşçular Mahallesi’nde üretim yapan 50 yaşındaki İlker Çapacı, geleneksel yöntemlerle yetiştirdikleri enginarların liderlerin sofrasına seçilmesinden gurur duyduklarını dile getirdi. Çapacı, üretim aşamasını ve ulaştıkları başarıyı,

"Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum. Atadan kalma coğrafi işaretli enginar üretimi yaparken doğal koşullarda üretim yapmak için çabalıyoruz.

Enginarlarımızın genel lezzeti, ata tohumu olmasıyla birlikte toprağımızın yapısı, suyumuzun kalitesi ve havamızın temizliğinden gelmektedir.

Mümkün olduğu kadar eski ve atalarımızın, dedelerimizin bize öğretmiş olduğu yöntemlerle bu işi yapmaktayız." diyerek anlattı.

"Tüm ülkelere ihracat yapıyoruz"

Enginarın ağustostan hazirana kadar uzanan zahmetli bir üretim ve hasat süreci olduğundan bahseden Çapacı, aşamalı dikim yöntemiyle sürekli taze ürün sunabildiklerini söyledi. Yaz döneminde ise katkısız konserveler hazırladıklarını belirterek,

"Mümkün olduğu kadar üretimde eski yöntemlere, düzgün ve kaliteli işçiliğe önem veriyoruz. O sayede bugünleregedik. Enginar uzun süreçli bir meşakkatli bir ürün. Ağustos ve eylül ayında dikimleri başlıyor.

Aralık sonu gibi yavaş yavaş kesimler başlıyor, hasat başlıyor ve bu hasat haziran sonuna kadar hava koşullarına göre devam ediyor. Enginarın her daim kademeli dikildiği için tazesini bulabiliyoruz ve üretebiliyoruz.

Hazirandan sonra da enginarlarımız ev usulü katkısız bir şekilde konserve haline getiriliyor. NATO Zirvesi’ne de bu enginarlardan gitti.

Buradan hem Türkiye’nin her şehrine hem de başta Almanya, Dubai, İngiltere olmak üzere tüm ülkelere ihracat yapıyoruz." dedi.

"NATO zirvesindeki liderlerin enginarı tatmış olması turistlerin ilçemize ilgisini artıracaktır"

Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Yıldız ise sakız enginarının kendine özgü lif yapısı ve yumuşak dokusuyla bölge koşullarına uyumuyla öne çıkan özel bir enginar çeşidi olduğunu söyledi.

İlçede 120 üreticinin 2 bin dekar alanda yıllık 6 ila 8 milyon adet arasında üretim yaptığını belirten Yıldız, "Urla sakız enginarı, Urla'mıza adapte olmuş yerel bir çeşidimiz.

Bunun çeşit özelliği ince lif yapısıyla, yumuşak dokusuyla çok lezzetli olmasıdır. İlçemizde yaklaşık 120 üreticimiz 2 bin dekar alanda sakız enginarı üretimi yapıyor.

Yılda yaklaşık 6 milyon adet ile 8 milyon adet arasında enginar üretimimiz var. Nisan ayının son günlerinde Urla Enginar Festivali yapıyoruz.

Burada enginarın tanıtımını yapıyoruz. NATO zirvesinde enginarın konuk olması, Urla sakız enginarının konuşulması bizleri çok mutlu etti.

Üreticilerimizi de mutlu edecektir. Bu sene yağışların bol olmasıyla birlikte rekoltemizde artış oldu. Önümüzdeki yıllarda artış bekliyoruz.

NATO zirvesindeki liderlerin Urla sakız enginarı tatmış olması, yerli ve yabancı turistlerin ilçemize ilgisini artıracaktır.

Zaten Ege Bölgesi'nde özellikle festival zamanı ve öncesinde sakız enginarı çok fazla tercih edilen bir çeşit." diye konuştu.