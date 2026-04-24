Son Mühür / Türkiye genelinde hissedilen ekonomik zorluklar ve artan borç yükü, mülk sahiplerini zor durumda bırakırken icra dairelerindeki hareketliliği de artırmaya devam ediyor. Cüzdanlar boşalıp borçlar birikirken darboğazdan çıkamayan vatandaşın gayrimenkulleri ise bir bir satışa çıkıyor. Son günlerde özellikle tarım arazilerinin listede yer alması ise dikkatlerden kaçmıyor.

Muhammen bedeli 8 milyon

Son olarak Bergama’nın Aşağıbey Mahallesi'nde bulunan 17 bin 660 metrekarelik dev tarım arazisi, bir borçtan dolayı icra yoluyla açık artırmaya sunulduğu açıklandı. Bölgedeki üretim potansiyeliyle dikkati çeken taşınmaz için belirlenen muhammen bedel ise 8 milyon lira olarak açıklandı.

Açık artırma usulüyle satılacak

Resmi ilan sitesinden yapılan duyuruda, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda "Tarım Alanı" olarak işaretlenen bu geniş parselin satış süreci elektronik ortamda yürütüleceği belirtildi. Yatırımcıların ilgisine sunulan satışla ilgili açık artırma tarihi de açıklandı. Buna göre; birinci artırma süreci 3 Haziran 2026'da başlayıp 10 Haziran 2026'da sona erecek. Söz konusu bu tarihler arasında alıcı çıkmaması durumunda ikinci artırma 30 Haziran ile 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.