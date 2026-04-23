Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Türkiye’de yaşanan ekonomik darboğaz pek çoklarını etkiliyor. Durumu düzeltemeyen vatandaşın adresi ise ne yazık ki icra daireleri oluyor. İzmir’in Bergama ilçesinde bulunan tam 40 bin metrekarelik zeytinlik tarla da ekonomik sıkıntılardan nasibini aldı. Bergama’nın Narlıca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan zeytinlik tarla, borç dosyası kapsamında icra dairesinden satışa sunuldu. Bölge tarımı için önem arz eden zeytin tarlası taşınmazın yarı hissesi açık artırma usulüyle yeni sahibini aramaya çıktı.

Muhammen bedeli 6 milyon

Resmi ilan sitesinde Bergama İcra Dairesi’nin yayımladığı ilana göre; 145 ada 1 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın muhammen bedeli 6 milyon TL olarak belirlendi. Yüzde 10 KDV oranıyla ihaleye çıkılacak olan "zeytinli tarla" vasfındaki arazi için ilk artırma sürecinin 9 Haziran'da başlayacağı resmi kanalla duyuruldu. İhale sürecinin dijital platform üzerinden yürütüleceğinin altı çizilirken vatandaşın elektronik satış portalı üzerinden detaylı bilgilere ve görsellere erişim sağlayabileceği belirtildi.

Satışa konu olan arazinin imar durumunun bulunmadığı belirtilirken, ilk ihale döneminde sonuç alınamaması durumunda ikinci artırmanın 7 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirileceği ifade edildi.