İzmir’de dün akşam saatlerinde Buca ilçesinde bulunan Çamlıpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir kadın kocası tarafından hayattan koparıldı.

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Olay, dün gece saat 21.30 sularında üç katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana gelmişti. 39 yaşındaki Nurcan Çubuk ile eşi Çetin Çubuk (44) arasında bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıkmıştı.

Seslerin artmasıyla büyüyen gerginlik, kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Koca, yanında bulundurduğu tabancayı karısına nişan alarak ateşlemişti.

Kadın olay yerinde hayatını kaybetti

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu ihbar etmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Eve giren sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, boğazından vurulan Nurcan Çubuk’un vefat ettiği anlaşılmıştı.

İki çocuk annesi kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin sonrasında otopsi yapılmak için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

Katil zanlısı koca Karabağlar'da yakalandı

Cinayetin sonrasında sırra kadem basan Çetin Çubuk’u yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlatmıştı.

İz süren ekipler, şüpheliyi Karabağlar ilçesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu biten ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.