İzmir'in tarihi yerleri sadece şehir merkeziyle sınırlı değil. Selçuk'tan Bergama'ya, Çeşme'den Birgi'ye uzanan coğrafyada antik kentler, höyükler ve geleneksel mimari dokular ziyaretçilerini bekliyor. Şehir merkezi yarım gün, çevredeki rotalar ayrı günler ayrılarak rahatça keşfedilebiliyor.

İzmir merkezdeki tarihi yapılar

İzmir'in simgesi sayılan Saat Kulesi, Konak Meydanı'nda 1901 yılında II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı için yapıldı. Fransız mimar Raymond Charles Père'in tasarladığı 25 metre yüksekliğindeki yapı, dört çeşmesi ve taş kabartmalarıyla diğer Osmanlı saat kulelerinden ayrılıyor. Aynı meydandaki Konak Yalı Camii, şehir gezisinin başlangıç noktası.

Pagos Tepesi'ndeki Kadifekale, MÖ 4. yüzyılda Büyük İskender döneminde inşa edildi. Smyrna'nın akropolü olan kale, 186 metrelik konumuyla körfeze hâkim manzara sunuyor. Namazgah semtindeki Smyrna Agorası ise Roma döneminin en iyi korunmuş İon agoralarından. Yine merkezde 1907 yapımı Tarihi Asansör, Karataş ile Halil Rifat Paşa Caddesi arasındaki yükseklik farkını aşmak için Yahudi tüccar Nesim Levi tarafından yaptırıldı.

İzmir'deki antik kentler

Selçuk sınırlarındaki Efes Antik Kenti, 2015'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi. Çukuriçi Höyük, Ayasuluk Tepesi, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi olmak üzere dört bileşenden oluşan alan, yaklaşık 9 bin yıl kesintisiz yerleşim gördü. Celsus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro, Hadrian Tapınağı ve Yamaç Evler en çok ziyaret edilen yapılar.

Bergama Antik Kenti ise 2014'te UNESCO listesine alındı. Pergamon Krallığı'nın başkenti olan kent, 8.500 yıllık geçmişiyle tıp tarihinin de doğum yeri sayılıyor. Asklepion Sağlık Merkezi'nde Hipokrat ve Galen gibi hekimler yetişti, ilk psikoterapi uygulamaları burada yapıldı. Akropol, Zeus Sunağı, Trajan Tapınağı ve Kızıl Avlu (Sarapeion) görülmesi gereken yapılar.

Menderes'teki Klaros Antik Kenti ise MÖ 7. yüzyıla uzanan bir Apollon kehanet merkezi. Teos, Metropolis ve Klazomenai gibi kentler de İzmir'in tarihi haritasını zenginleştiriyor.

İzmir'in çarşıları ve geleneksel dokuları

1650-1670 yıllarında inşa edilen Kemeraltı Çarşısı, dünyanın en büyük açık hava çarşılarından biri. 5 kilometrelik alana yayılan çarşıda 15 binden fazla dükkân, hanlar, camiler ve sinagoglar bulunuyor. Kızlarağası Hanı 1744 yapımıyla bölgenin en bilinen Osmanlı yapısı.

Ödemiş'e bağlı Birgi, beylikler döneminden ulaşan konakları, camileri ve hamamlarıyla 2012'den bu yana UNESCO Geçici Listesi'nde. Çeşme, Çandarlı ve Foça kaleleri de aynı listede yer alıyor.