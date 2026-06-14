İzmir’in Narlıdere ilçesi açıklarında denizde korku dolu anlar meydana geldi. Yeni Kale açıklarında seyir halinde olan “Grande Turco” isimli teknede gerçekleşen arıza sebebiyle teknede su alma meydana geldi. İhbarın ardından harekete geçen deniz polisi ekipleri, teknede bulunan 6 kişiyi güvenli şekilde kurtardı.

Arıza paniğe neden oldu!

Gelen bilgiler çerçevesinde olay, Narlıdere açıklarında gerçekleşti. “Grande Turco” isimli teknede, dümeni yönlendiren ve dümen şaftına bağlı olan mekanik kolun, yani yekesinin kırılması sebebiyle teknik arıza meydana geldi Arızanın ardından tekne kontrolünde sorun gerçekleşirken, teknenin su almaya başlamasının ardından kaptan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.

Yaşanan olayına ardından bölgeye kısa sürede 2 deniz polisi botu intikal etti.

Deniz polisinden hızlı müdahale!

Ekipler olay yerine ulaşırken, güvenlik önlemleri altında tekneye yaklaşıldı. Teknede bulunan 6 kişi, deniz polisinin koordineli çalışması sonucunda tahliye edilerek güvenli şekilde İzmir Marina’ya getirildi.