İzmir Konak'ta bulunan Alsancak'ta, 12 Temmuz 2024 tarihinde acı bir olay meydana gelmişti. Yağmur yağışı sırasında, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, yerde bulunan elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmişlerdi. Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatlarını kaybetmelerine ilişkin görülen davada, 30 sanık hakkında verilen hapis cezalarına dair dosyanın istinaf süreci sürüyor. Buna ek olarak ise dosyada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

6 isme soruşturma izni!

Söz konusu davada; İZSU personeli olan 6 sanık hakkında da soruşturma izninin çıktığı ifade edildi. Davanın ilk duruşmasının ise 10 Temmuz 2026 tarihinde görüleceği belirtildi.

O isimler şu şekilde:

- Ali Hidır Köseoğlu

- Gürkan Erdoğan

- Barış Koç

- Ömer Karabilgin

- Serdar Sadi

- Ezgi Nazaroğlu

