Karabağlar'da bulunan İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir konferans düzenlenirken, Türkiye Yazarlar Birliği üyesi yazar Eflatun Saygılı, Haçlı Seferleri’ni kronolojik çerçevede ele aldı ve gençlerle kapsamlı bir tarih yolculuğu yapmış oldu.

Kronolojik olarak anlatım!

Eflatun Saygılı konferansta konuşurken, Haçlı Seferleri’nin yalnızca askeri bir şekilde gerçekleşmediğini, siyasi ve dini dinamiklerden etkilenen çok kapsamlı bir süreç olduğunun altını çizdi. 1. Haçlı Seferi’ne vurgu yapan Saygılı, Avrupa’nın farklı noktalarından geniş katılım olduğunu belirtti. Dönem çatışmalarının sadece Müslümanlarla sınırlı kalmadığını da sözlerine ekledi.

“Geçmişin etkileri günümüzde”

Saygılı konuşmasında ayrıca tarihsel süreçlerin günümüz etkilerine de vurgu yaptı. Haçlı Seferleri’nin etkilerinin günümüzde de hissedildiğini ifade eden Saygılı, özellikle Orta Doğu coğrafyasında yaşanan gelişmeler üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Saygılı, tarih bilincinin güncel olayları anlamada önemli bir anahtar olduğunu ifade etti.

Saygılı tarafından ayrıca Antakya’daki sivil kayıplara ilişkin örnekler de paylaşıldı.

Çiçek takdim edildi!

Programın sonunda okul yöneticilerinden Ali Dadan, Eflatun Saygılı’ya çiçek takdim etti.