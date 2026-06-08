Son Mühür / Türkiye’de hemen her markette raflarda yer alan İzmir merkezli süt ve süt ürünleri üreticisi Gürsüt ve grup şirketlerinin konkordato sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Temelleri 1982 yılında atılan ve halihazırda Tire'deki tesiste özellikle peynir üretimiyle dikkatleri üzerine çeken Gürsüt, borç yükü nedeniyle nakit sıkışıklığı yaşayarak mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme şirketin talebi doğrultusunda, bilirkişi incelemesi kararı aldı.

Heyet görevlendirildi

İzmir'deki ilgili ticaret mahkemesinde görülen davada; Tire Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler'in sahibi olduğu Gürsüt Besicilik, Gürtepe Tarım ve Hayvancılık, Progıda Süt Mamülleri şirketlerine dair konkordato talepleri masaya yatırıldı.

Mahkeme, 3 Haziran 2026 tarihli ek tensip tutanağıyla, İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 305. maddesi uyarınca konkordatonun nihai olarak tasdik edilmesi şartlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesine karar verdi. Bu kapsamda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), sektör uzmanı ve nitelikli hesaplama uzmanından oluşacak üç kişilik bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Grup şirketlerinin geleceğini belirleyecek duruşma ise 16 Temmuz saat 10.30'a ertelendi.

Yazılı itiraz kabul edilecek

Mahkeme tarafından yayımlanan ilanda, karara itiraz etmek isteyen alacaklıların, itiraz gerekçelerini duruşma gününden en az üç gün öncesine yazılı itirazlarını mahkemeye sunmaları gerektiğinin altı çizildi.