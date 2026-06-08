Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğinin en yoğun kilit noktalarından biri olan Akçay Caddesi (Aydın-İzmir Karayolu) üzerindeki yaya güvenliğini artırmak için düğmeye bastı. Gaziemir’de Optimum AVM ile Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) arasında her gün binlerce kişinin kullandığı tehlikeli geçiş güzergâhına modern bir yaya üst geçidi kazandırılıyor. Projenin hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenecek ihale için resmi tarih açıklandı.

Yapım karşılığı taşınmaz kiralama modeli

Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihale, alışılmışın dışında bir finansman modeliyle dikkat çekti. “Gaziemir İlçesi Optimum-ESBAŞ Arası Anahtar Teslim Yaya Üst Geçidi Yapılması İşi” kapsamında, projeyi üstlenecek yükleniciye yapım karşılığında belediye mülkiyetindeki 1482 ada 50 parsel numaralı taşınmazın belirli bir süreyle işletme (kiralama) hakkı devredilecek. Dev projenin yer tesliminden itibaren 210 gün içinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Projenin maliyeti 74 milyon TL'yi aşıyor

Akçay Caddesi üzerindeki yaya sirkülasyonunu kesintisiz ve güvenli hale getirecek üst geçit projesinin mali tablosu ise şu şekilde netleşti:

Tahmini bedel: 74 milyon 839 bin 513 TL

Geçici teminat bedeli: 2 milyon 245 bin 185 TL

İhale doküman satış bedeli: 10 bin TL

İhale takvimi belirlendi, Yalnızca yerli istekliler katılabilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak ihale süreci iki aşamalı olarak yürütülecek. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimler katılabilecekken, konsorsiyum başvuruları kabul edilmeyecek. Ayrıca ihale yalnızca yerli isteklilerin katılımına açık olacak.

İhale takvimi şu şekilde işleyecek:

Son teklif verme tarihi: 18 Haziran 2026

Dış zarfların açılması: 18 Haziran 2026 – Saat: 14.00

Mali tekliflerin açılması: 25 Haziran 2026