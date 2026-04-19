Son Mühür- İstanbul ve Ankara'nın pandemi dönemi sonrası keşfettiği Urla, uzun yıllar gölgesinde kaldığı Çeşme'yle yarışacak boyuta gelen gözde bir yerleşim merkezi olma yolunda hızla ilerlemeye başladı.

Kiralık ve satışta konut fiyatlarının tavan yaptığı ilçe sadece denizi ve tarihiyle değil gastronomisiyle de ilgi odağı.

Dünyanın en seçkin restoranlarının alabildiği Michelin yıldızlı üç işletmesi olan Urla'ya her yıl binlerce insan akın ediyor.

Lüks restoranlarda Urla'nın yerel ve doğal lezzetleriyle buluşan müşterilerin Urla'nın alt yapısı karşısında yaşadıkları şaşkınlık ise gözlerden kaçmıyor.

Urla'ya yakışmayan görüntüler...



Çukurlarla dolu yollar, delik deşik kaldırımlar, insan sağlığını tehdit edecek boyutta bakımsız bir alt yapı.

''Urla'yı geleceğe hazırlıyoruz'' söylemiyle iktidara gelen Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ı haksız çıkaran tablo karşısında Michelin yıldızlı restoranların Urla'ya kazandırdığı prestij, yetersiz alt yapı nedeniyle kazançtan kayba dönüşüyor.

Karaçi'nin yolları gibi...



Hayallerin dünyanın en ünlü turistik merkezlerinden biri olan Fransız Rivierası olduğu Urla'da gerçekler, Pakistan'ın kötü alt yapısıyla ünlü Karaçi'ye benzemek olmamalı diyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.