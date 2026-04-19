Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünü etkilemesi beklenen yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Havanın az bulutlu, iç kesimlerde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde kısa süreli yerel yağışlar beklenirken, rüzgârın kıyı bölgelerde kuzey yönlerden kuvvetli, saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Ege kıyılarında rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak yer yer fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Yetkililer, dışarı çıkacak vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Sakarya, Bilecik ve Antalya çevrelerinin yanı sıra Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağışlı hava etkili olacak. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklenirken, vatandaşların sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olmaları istendi.

19 Nisan 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 18°C

Az bulutlu

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EGE

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı