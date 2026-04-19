Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünü etkilemesi beklenen yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
İzmir'de bugün hava nasıl olacak? (19 Nisan 2026)
Havanın az bulutlu, iç kesimlerde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde kısa süreli yerel yağışlar beklenirken, rüzgârın kıyı bölgelerde kuzey yönlerden kuvvetli, saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Ege kıyılarında rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak yer yer fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Yetkililer, dışarı çıkacak vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.
Türkiye geneli hava durumu
Sakarya, Bilecik ve Antalya çevrelerinin yanı sıra Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağışlı hava etkili olacak. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklenirken, vatandaşların sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olmaları istendi.
19 Nisan 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE °C, 18°C
Az bulutlu
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
EGE
AFYONKARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı