Çeşme Belediyesi tarafından gerçekleştirilen paylaşımda, Çeşme Kent Enstitüsü tiyatro öğrencilerinin yıl sonu gösterisiyle izleyici karşısına çıktığı ifade edildi. Öğrencilerin yıl boyunca hazırlamış oldukları performanslar büyük beğeni alırken, sahnedeki gösteriler alkışlarla karşılık buldu.

Yeteneklerini sahnede sergilediler!

Çeşme Kent Enstitüsü bünyesinde tiyatro eğitimlerini almış olan öğrenciler, yıl sonu etkinliği çerçevesinde sahneye çıkarak hazırladıkları gösterileri izleyicilere sundular.

Sanat dolu gün!

Yıl sonu gösterisinde sahne performansları izleyiciler tarafından büyük bir beğeniyle takip edilirken, öğrencilerin sergilediği oyunlar büyük alkış aldı.

Etkinlikte sanatla büyüyen, üretken ve kendini ifade edebilen bireylerin yetişmesine katkı sunmanın önemine vurgu yapıldı. Gösterinin, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağladığının altı çizildi.

Eğitmenlere ve öğrencilere teşekkür edildi!

Çeşme Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, yıl boyunca emek veren öğrenciler ve eğitmenlere teşekkür edildi.

Yapılan açıklamada, “Sanatla büyüyen, üreten ve kendini ifade eden tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen eğitmenlerimizi yürekten kutluyoruz” denildi.

