İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki bir demirci dükkânında ocağın ateşi 100 yıldır sönmüyor. Osmanlı döneminden kalan iş yerini işleten Ali ve Ömer Akdemir kardeşler, baba mesleğini yaklaşık 50 yıldır kesintisiz sürdürüyor. Çarşının son demircileri olan iki usta, el emeği ürünlerini internet üzerinden dünyaya satıyor.

1200 derecelik sıcaklıkta 50 yıllık mesai

Akdemir kardeşler her sabah bin 200 dereceye ulaşan ocağın karşısına geçiyor. Balta, bıçak, tahra, çapa ve kürek gibi birçok aleti örs üzerinde şekillendiriyorlar. Yaz aylarında dükkan içi sıcaklık aşırı yükseliyor. Yine de üretim durmuyor.

Mesleğe çocukluk yıllarında başladığını belirten Ömer Akdemir, süreci şu sözlerle aktardı:

"1988'de mesleki eğitimimi bitirdim. Öncesinde de dükkâna gelip giderdim. Burası babamın ustasının ustasından kalma bir yer. Ağabeyimle birlikte çalışıyoruz. Kebap şişleri, kamp baltaları ve bıçakları üretiyoruz. Müşteri demirden ne hayal ederse biz onu yapıyoruz."

Ürünler internet üzerinden yurt dışına satılıyor

Tarihi dükkânda yapılan üretim sadece çarşı esnafıyla sınırlı kalmıyor. Akdemir kardeşler, el yapımı ürünleri internete yükleyerek Türkiye’nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiyor. Teknolojiyi işe dâhil etmek satışı artırıyor.

Ömer Akdemir, usta sayısının her geçen gün azaldığını fakat bu zanaatın kendi ailelerinde devam edeceğini söyledi. Akdemir, "Mesleği sürdürecek oğlum var. Çok güzel ürünler çıkarıyor. Bu meslek kaybolmayacak" dedi.