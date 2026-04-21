Son Mühür- İzmir barajlarının doluluk oranları gün gün yenilenirken son veriler İZSU tarafından paylaşıldı. Geçen yıl yaşanılan kuraklık sorunu yeni yılın ilk aylarından itibaren aldığı yağışlarla birlikte gözle görülür seviyede artış gösterdi. İzmirlinin gözü kulağının onda olduğu Tahtalı Barajı geçen yıla göre yüksek oranda artış sağlanmış durumda.

Aktif doluluk oran yüzde 53,81 olan baraj geçen yıl yüzde 15,70 bandındaydı. Kullanılabilir su hacminde de oldukça artış gösteren barajın güncel verisi 154.473.000 metreküp olarak ölçüldü.

En üst noktaya yaklaştılar!

21 Nisan 2026 tarihli Balçova Barajı'nın aktif doluluk oranı yüzde 99,29 olarak ölçüldü. Geçen yıl bu oran yüzde 40,74 sularındaydı. Balçova Barajı'nın kullanılabilir su hacmi ise 7.568.000 olarak ölçüldü. Yüzde yüze yaklaşan bir diğer baraj ise Ürkme Barajı oldu. Ürkmez Barajı'nın güncel doluluk oranı yüzde 98,36 olarak kaydedildi. Baraj geçen yıl yüzde 26,42 seviyelerindeydi.

Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı da yüksek oranda arttı!

Manisa hattından İzmir’e su sağlayan Gördes Barajı yüzde 5,55 iken bu yıl yüzde 40,75 sularına yükseldi. Barajın 21 Nisan 2026 tarihli verisine göre kullanılabilir su hacmi 178.417.000 metreküp olarak ölçüldü.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı da yine diğer barajlar gibi yüksek oranda artış sağlandı. Geçen yıl yüzde 17,26 olan baraj bugünkü listede yüzde 80,43 olarak kaydedildi.